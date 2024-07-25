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Dünya
TRT Haber 25.07.2024 05:59

İnsanlık adına kara bir gün: ABD'de katliam ayakta alkışlandı

ABD, soykırım ile suçlanan İsrail’e koşulsuz desteğini bir kez daha ortaya koydu. Netanyahu, ABD Kongresi’ne hitap etti, dünyaya yalanlarını sıraladı. Elinde 39 binden fazla Gazzeli sivilin kanı olan, Uluslararası Ceza Mahkemesi Başsavcısı tarafından tutuklanması talep edilen Netanyahu, konuşması sırasında sık sık ayakta alkışlandı.

İnsanlık adına kara bir gün: ABD'de katliam ayakta alkışlandı

Amerika Birleşik Devletleri kongresi, bir soykırımcıyı ağırladı.

Gazze başta olmak üzere Filistin topraklarındaki katliamların sorumlusu İsrail Başbakanı Netanyahu kongreye hitap etti.

İşlediği soykırım suçuna bahaneler sıralarken de ayakta alkışlandı.

ABD Kongresi, bu görüntüler eşliğinde insanlık adına "kara bir günü" geride bıraktı.

Katil ve ortakları: Netanyahu ABD Kongresinde alkışlandı
Katil ve ortakları: Netanyahu ABD Kongresinde alkışlandı

ABD yönetimine teşekkür, katile alkış

Bu skandal süreç, ABD’nin Netanyahu’ya kongrede bir konuşma yapması daveti üzerine başladı.

Uluslararası Adalet Divanı’nda soykırım ile suçlanan İsrail’in, Uluslararası Ceza Mahkemesi Savcısı tarafından tutuklanması talep edilen Başbakanı Netanyahu, o davet sonrası ABD’ye gitti.

Kongredeki kürsüden dünyaya yalanlarını söyleme imkanı buldu.

Netanyahu konuşmasında ABD yönetimine teşekkür etti, Kongre üyeleri ise suçuna destek oldukları İsrail Başbakanına alkış tuttu.

İsrail Başbakanı Netanyahu'ya Washington'da dev protesto
İsrail Başbakanı Netanyahu'ya Washington'da dev protesto

Ortaya çıkan bu görüntüler, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ABD’nin İsrail’in katliamlarından sorumlu olduğu açıklamasını bir kez daha teyit etmiş oldu.

Elinde 39 binden fazla Gazzelinin kanı olan Netenyahu’ya konuşması sırasında alkış tutulurken hem kongre içinde hem de kongrenin dışında protestolar da vardı.

Filistin kökenli Demokrat vekil Rashida Tlaib Netenyahu’yu hedef alarak "savaş suçlusu" pankartı tuttu.

 

 

Kongre çevresinde ise binlerce kişi Netanyahu'yu protesto etti. Gösteriye sadece müslümanlar değil bir çok kesimden destek vardı.

Polis Netanyahu'nun ABD kongresinde konuşmasını protesto eden göstericilere müdahale etti, bazı göstericileri gözaltına aldı. 

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ABD Filistin - İsrail Çatışması Filistin Devleti Gazze İsrail Netanyahu Uluslararası Ceza Mahkemesi Soykırım
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