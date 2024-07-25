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Dünya
AA 25.07.2024 00:27

Çin'de kanser olduğu düşünülen kişinin akciğerinden biber parçası çıktı

Çin'de 2 yıldır öksürüğü geçmeyen kişinin şikayetinin kanserden kaynaklandığı sanılırken, öksürüğünün asıl nedeninin akciğerine kaçmış acı biber parçası olduğu ortaya çıktı.

Çin'de kanser olduğu düşünülen kişinin akciğerinden biber parçası çıktı

Yerel basında çıkan haberlere göre, Çin'in doğusundaki Zhejiang eyaletinde 54 yaşındaki Xu, geçmeyen öksürüğü için ilaç kullandı, bitkisel tedavi yollarına başvurdu.

Uyguladığı yöntemlere rağmen hiçbir iyileşme belirtisi göstermeyen Xu, şikayetinin devam etmesi üzerine hastaneye gitmeye karar verdi.

Yapılan incelemeler sonucunda, Xu'nun sağ akciğerinde yaklaşık 1 santimetrelik kitle fark eden doktorlar, bunun kötü huylu tümör olabileceği ihtimali üzerinde durdu.

Doktorlar, kanser olabileceği düşündükleri Xu'ya tam teşhis koyabilmek için akciğer dokusundan parça alarak testler yaptı. Yapılan testler sonucu, doktorların kötü huylu tümör sandığı kitlenin acı biber parçası olduğu anlaşıldı.

Biber parçasının, 2 yıl önce yemek yediği sırada boğazına kaçtığını ve şiddetli şekilde öksürdüğünü hatırlayan Xu'nun yaşadıkları Çin'deki sosyal medya platformlarında oldukça ilgi çekti.

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