ABD Temsilciler Meclis üyesi Tlaib'ten Netanyahu'ya dövizli tepki: Soykırım Suçlusu

ABD Kongresi'nde onlarca Demokrat Partili Kongre üyesi, Tel Aviv yönetiminin Gazze'de binlerce sivilin ölümü ve ortaya çıkarılan insani kriz nedeniyle soykırımcı Netanyahu'nun konuşmasını boykot etti.

ABD Kongresinin Filistin asıllı tek temsilcisi olan Rashida Tlaib de X hesabından yaptığı paylaşımda, Netanyahu'nun Kongre salonunda ayakta alkışlanmasına, "Ben de oradaydım ve bu iğrençti" ifadesiyle tepkisini gösterdi.

Temsilciler Meclisinin Müslüman kadın üyesi Rashida Tlaib'in ise kefiye taktığı ve İsrail başbakanının konuşması sırasında “Soykırım Suçlusu” yazılı döviz taşıdığı görüldü.

ABD'li Temsilciler Meclisi üyesi Rashida Tlaib, katil Netanyahu'nun konuşmasının ardından sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

Tlaib, "Asla gerçeği söylemekten vazgeçmeyeceğim. İsrail'in apartheid hükümeti Filistinlilere karşı soykırım yapıyor. Filistinliler yok edilemeyecek. Bu duvarların dışındaki sokaklarda protesto yapan, itiraz etme haklarını kullanan herkesle dayanışma içindeyim" dedi.