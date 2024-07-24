Az Bulutlu 23.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
TRT Haber 24.07.2024 23:07

Katil ve ortakları: Netanyahu ABD Kongresinde alkışlandı

Filistinlilere soykırım yapan Netanyahu’nun Amerikan Kongresinde ayakta alkışlanması büyük tepki çekti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Washington’a giderek ABD Kongresi’nde bir konuşma yaptı. Soykırımcı Netanyahu, konuşması için Kongre’ye girmesinin ardından büyük bir coşkuyla karşılanırken, uzun süre ayakta alkışlandı.

Katil Netanyahu’nun girişindeki alkış tam 3 dakika 40 saniye sürdü. İsrail Başbakanı Netanyahu, ABD Kongresi’nde ayakta alkışlanırken, İsrail'in Gazze'deki katliamı devam ediyordu.

İsrail Başbakanı Netanyahu'ya Washington'da dev protesto
İsrail Başbakanı Netanyahu'ya Washington'da dev protesto

Soykırım uygulayan Netanyahu'nun Gazze politikasına tepkilerini ortaya koymak üzere toplanan binlerce kişi Washington'da protesto gösterisi düzenledi.

Konuşmayı protesto eden gruba müdahale eden polis, çok sayıda göstericiyi gözaltına aldı. 

Netanyahu'ya alkışa Türkiye'den tepki
Netanyahu'ya alkışa Türkiye'den tepki

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 11 Temmuz'da Newsweek'e verdiği röportajda, "Masum insanların tedavi için gittikleri hastanelerde, ambulanslarda, pazar yerlerinde, insani yardımların dağıtıldığı merkezlerde ve güvenli olarak tanımlanan bölgelerde İsrail tarafından acımasızca öldürülmesinin en ağır insan hakları ihlali olduğuna inanıyoruz. Ancak ABD yönetimi bu ihlalleri görmezden gelmekte ve İsrail'e en büyük desteği vermektedir. Bunu da bu ihlallerin suç ortağı olma pahasına yapmaktadır." demişti.

ETİKETLER
ABD Filistin - İsrail Çatışması Gazze İsrail Netanyahu
Sıradaki Haber
UNICEF: Gazze Şeridi'ndeki insani durum felaketin de ötesinde
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
00:44
Çocuk sürücü traktörle oyun oynayan çocukların arasına daldı: 2 ölü, 2 yaralı
00:42
ABD Kongresinin sembol isimlerinden Sanders ile Pelosi'den Netanyahu'ya sert tepki
00:34
FBI: Trump'a suikast girişiminden 2 saat önce zanlı alanda 11 dakika dron uçurdu
00:31
Çin'de kanser olduğu düşünülen kişinin akciğerinden biber parçası çıktı
00:12
MGK bugün toplanacak: İşte gündem başlıkları...
00:36
ABD Temsilciler Meclis üyesi Tlaib'ten Netanyahu'ya dövizli tepki: Soykırım Suçlusu
GÖKBEY, İngiltere'de üçüncü uçuş gösterisini tamamladı
GÖKBEY, İngiltere'de üçüncü uçuş gösterisini tamamladı
FOTO FOKUS
Doktor Sadık Ahmet'in ölümünün 29'uncu yılı
Doktor Sadık Ahmet'in ölümünün 29'uncu yılı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ