Katil ve ortakları: Netanyahu ABD Kongresinde alkışlandı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Washington’a giderek ABD Kongresi’nde bir konuşma yaptı. Soykırımcı Netanyahu, konuşması için Kongre’ye girmesinin ardından büyük bir coşkuyla karşılanırken, uzun süre ayakta alkışlandı.

Katil Netanyahu’nun girişindeki alkış tam 3 dakika 40 saniye sürdü. İsrail Başbakanı Netanyahu, ABD Kongresi’nde ayakta alkışlanırken, İsrail'in Gazze'deki katliamı devam ediyordu.

Soykırım uygulayan Netanyahu'nun Gazze politikasına tepkilerini ortaya koymak üzere toplanan binlerce kişi Washington'da protesto gösterisi düzenledi.

Konuşmayı protesto eden gruba müdahale eden polis, çok sayıda göstericiyi gözaltına aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 11 Temmuz'da Newsweek'e verdiği röportajda, "Masum insanların tedavi için gittikleri hastanelerde, ambulanslarda, pazar yerlerinde, insani yardımların dağıtıldığı merkezlerde ve güvenli olarak tanımlanan bölgelerde İsrail tarafından acımasızca öldürülmesinin en ağır insan hakları ihlali olduğuna inanıyoruz. Ancak ABD yönetimi bu ihlalleri görmezden gelmekte ve İsrail'e en büyük desteği vermektedir. Bunu da bu ihlallerin suç ortağı olma pahasına yapmaktadır." demişti.