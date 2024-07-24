Açık 27.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 24.07.2024 19:06

İsrail Başbakanı Netanyahu'ya Washington'da dev protesto

ABD Kongresinde konuşma yapmak üzere Washington'da bulunan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu protesto etmek isteyen binlerce Filistin destekçisi gösterici başkent sokaklarını doldurdu.

İsrail Başbakanı Netanyahu'ya Washington'da dev protesto
[Fotograf: Reuters]

İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Gazze politikasına tepkilerini ortaya koymak üzere toplanan binlerce kişi, Washington'da Beyaz Saray ile Kongre arasındaki ana güzergah olan Pennsylvania Caddesi'ni trafiğe kapattı.

Amerikalı Müslümanlar ve Filistinliler kadar Netanyahu'nun politikalarına karşı çıkan çok sayıda Yahudi sivil toplum örgütü ile insan hakları aktivistleri de İsrail Başbakanı'nı protesto için bir araya geldi.

Ellerinde "Gazze'de hemen ateşkes", "Soykırımcı Bibi", "Soykırımcı Biden", "Özgür Filistin" ve benzeri yazıları içeren pankartlar taşıyan göstericiler, sık sık Netanyahu aleyhinde slogan attı.

Polisin geniş güvenlik önlemleri aldığı Kongre binasına yaklaştırılmayan göstericilerin gün boyunca Beyaz Saray ile Kongre binası arasındaki ana arterlerde protestolarına devam etmesi bekleniyor.

ETİKETLER
ABD Netanyahu İsrail Filistin - İsrail Çatışması
Sıradaki Haber
Almanya Başbakanı Scholz, İsrail'e silah tedarikini durdurma kararı almadıklarını söyledi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
20:51
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Lozan Barış Antlaşması'nın yıl dönümü için mesaj
20:22
Yayaya yol verdi, zincirleme kaza oldu
20:10
Burdur'da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 9 yaralı
20:06
ÖSYM Başkanı Ersoy'dan KPSS'ye yönelik itirazlara ilişkin açıklama
19:48
Birleşik Görev Kuvveti komuta görevi 7'nci kez Türkiye'ye verildi
19:25
İstanbul'da 48 yıllık binanın balkonu çöktü: Apartman boşaltıldı
Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi, ibadete açılışının 4'üncü yıl dönümünde ziyaretçi akınına uğradı
Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi, ibadete açılışının 4'üncü yıl dönümünde ziyaretçi akınına uğradı
FOTO FOKUS
Köpek saldırısından kaçarken ölen kızın babasından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür
Köpek saldırısından kaçarken ölen kızın babasından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ