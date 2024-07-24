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Dünya
AA 24.07.2024 16:33

BM, Filistinli gruplar arasında sağlanan anlaşmadan memnun

Birleşmiş Milletler (BM) Sözcüsü Stephane Dujarric ve Genel Sekreteri Antonio Guterres, Çin'in öncülüğünde Filistinli 14 grubun üst düzey temsilcisinin yürüttüğü görüşmelerin uzlaşmayla sonuçlanmasından memnuniyet duyduklarını bildirdi.

BM, Filistinli gruplar arasında sağlanan anlaşmadan memnun
[Fotograf: Reuters]

Sözcü Dujarric, gruplar arasında varılan uzlaşıya dair yaptığı açıklamada, gelişmeyi Filistin birliğini ilerletmek için "önemli bir adım" olarak nitelendirdi.

El Fetih ve Hamas'ın ortak hükümet kurmasını amaçlayan anlaşmanın uygulanma süreci ve zamanlaması hakkındaki detaylar henüz bilinmezken, Dujarric, Filistinli grupların birliğine yönelik her adımın memnuniyetle karşılanması ve bunun teşvik edilmesi gerektiğini kaydetti.

Dujarric, Filistin birliğinin, barış ve güvenlik için önemli olduğunu vurguladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Genel Sekreter Guterres de Pekin'de verilen taahhütlerin ve imzalanan bildirgenin takip edilmesi gerektiğine işaret etti.

Guterres, Çin'in ve sürece katılan diğer ülkelerin çabalarını da takdir ettiğini belirtti.

"Pekin Diyaloğu" imzalanmıştı

Çin, 21 ve 22 Temmuz'da Fetih Hareketi ve Hamas başta olmak üzere Filistinli grupların katıldığı "kapsamlı bir ulusal toplantıya" ev sahipliği yapmıştı.

Filistinli 14 grubun üst düzey temsilcisi, 21 Temmuz'da başlayan uzlaşma görüşmeleri sonrası aralarındaki bölünmüşlüğe son vermeyi ve birlik oluşturmayı amaçlayan "Pekin Diyaloğu"nu imzalamıştı.

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