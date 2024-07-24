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Gündem
TRT Haber 24.07.2024 23:28

Netanyahu'ya alkışa Türkiye'den tepki

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ABD Kongresi'nde konuşması ve ayakta alkışlanmasına Türkiye'den tepkiler art arda geldi.

Netanyahu'ya alkışa Türkiye'den tepki
[Fotograf: Reuters]

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ABD Kongresi'nde konuşması ve ayakta alkışlanması Türkiye'den tepkiyle karşılandı.

Katil ve ortakları: Netanyahu ABD Kongresinde alkışlandı
Katil ve ortakları: Netanyahu ABD Kongresinde alkışlandı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, Washington DC'de ABD Kongresinde yaptığı konuşmayla ilgili paylaşımda bulundu.

"Uluslararası mahkemelerde yargılanan bir katliamcıyı, insan hakları, demokrasi, adalet namına insanlığın ne kadar kazanımı varsa tümünü ayaklar altına alarak “ayakta alkışlayan” topluluk, bu katliamın ortakları olarak insanlığın hafızasına kazınmıştır. Yazıklar olsun size…"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Gazze’de soykırım yapmak suçundan Uluslararası Adalet Divanı önünde sanık bir yöneticinin ABD Kongresinde gördüğü utandırıcı teveccüh, insani değerler, uluslararası hukuk ve demokrasinin geleceği bakımından endişe vericidir.

Lobiler ve hakim medya kanalları ile oluşturulan algılar karşısında, insanlığın sağduyusu ve hakikatin gücü en büyük dayanağımızdır.

Dünyanın tüm erdemli kişileri ve yönetimleri ile birlikte; insani hukukun, mazlum ve işgal altında olan Filistin halkının yanında olmaya, herkes için adaleti ve barışı savunmaya devam edeceğiz."

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada tepkisini şu sözlerle aktardı:

"Tarih, zalimlerin zulmünü de, çocuk katili zalimleri alkışlayanları da asla unutmayacak. Bugün yaşananlar insanlık adına utanç verici bir tablodur. Biz mazlumların, masumların, Filistinli kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz."

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