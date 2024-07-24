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Gündem
TRT Haber 24.07.2024 23:06

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan Netanyahu'ya alkışa tepki

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Gazze’de soykırım yapmak suçundan Uluslararası Adalet Divanı önünde sanık bir yöneticinin ABD Kongresinde gördüğü utandırıcı teveccüh, insani değerler, uluslararası hukuk ve demokrasinin geleceği bakımından endişe vericidir" açıklamasında bulundu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan Netanyahu'ya alkışa tepki

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, Washington DC'de ABD Kongresinde alkışlanmasına tepki gösterdi.

Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Gazze’de soykırım yapmak suçundan Uluslararası Adalet Divanı önünde sanık bir yöneticinin ABD Kongresinde gördüğü utandırıcı teveccüh, insani değerler, uluslararası hukuk ve demokrasinin geleceği bakımından endişe vericidir.

Lobiler ve hakim medya kanalları ile oluşturulan algılar karşısında, insanlığın sağduyusu ve hakikatin gücü en büyük dayanağımızdır.

Dünyanın tüm erdemli kişileri ve yönetimleri ile birlikte; insani hukukun, mazlum ve işgal altında olan Filistin halkının yanında olmaya, herkes için adaleti ve barışı savunmaya devam edeceğiz."

 

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Cevdet Yılmaz ABD Netanyahu
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