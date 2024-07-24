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TRT Haber 24.07.2024 20:46

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Lozan Barış Antlaşması'nın yıl dönümü için mesaj

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Lozan Barış Antlaşması sayesinde milletimizin vatan topraklarını işgal eden müstevlilere karşı elde ettiği zafer, uluslararası alanda da onaylanmıştır. Türkiye, bölgesinin istikrar abidesi olarak tam 101 yıldır sürdürdüğü kalkınma yolculuğunu bugün de kararlı bir şekilde devam ettirmektedir" açıklamasını yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Lozan Barış Antlaşması'nın yıl dönümü için mesaj

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Lozan Barış Antlaşması'nın 101'inci yıl dönümü için bir mesaj paylaştı.

Erdoğan mesajında  "Bugün Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucu belgesi olarak addettiğimiz Lozan Barış Antlaşması’nın 101’inci yıl dönümüdür. Lozan Barış Antlaşması sayesinde milletimizin vatan topraklarını işgal eden müstevlilere karşı elde ettiği zafer, uluslararası alanda da onaylanmıştır" ifadelerini kullandı.

"Türkiye, 101 yıldır sürdürdüğü kalkınma yolculuğunu bugün de kararlı şekilde sürdürüyor"

Türkiye'nin bölgesinin istikrar abidesi olarak tam 101 yıldır sürdürdüğü kalkınma yolculuğunu bugün de kararlı bir şekilde devam ettirdiğini belirten Erdoğan şunları aktardı:

"Her gün yeni bir krizin patlak verdiği, geleceğe dair belirsizliklerin arttığı bir dönemde ülkemiz, Türkiye Yüzyılı hedeflerine odaklanmış durumdadır. İçinde bulunduğumuz asra milletimizin mührünü vurma irademizin önüne inşallah kimse geçemeyecektir. Millet olarak yılmadan, zorluklar ve saldırılar karşısında geri adım atmadan, birlik ve beraberlik içinde aydınlık yarınlarımıza yürüyoruz.

Bu düşüncelerle Lozan Barış Antlaşması’nın 101’inci seneidevriyesinde, Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal’i, silah arkadaşlarını, bağımsızlığımız uğrunda canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmetle yâd ediyor, gazilerimize hayırlı ve bereketli ömürler diliyorum."

Lozan Barış Antlaşması 101 yaşında
Lozan Barış Antlaşması 101 yaşında

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