BM'den İsrail'in Filistinli genci araca bağlayarak canlı kalkan yapmasına tepki

BM Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında, "İsrailli askerlerin işgal altındaki Batış Şeria'daki Tulkerim Mülteci Kampı'na düzenledikleri ikinci baskın sırasında, bir adamı alıkoyduktan sonra askeri araca bağlayarak canlı kalkan olarak kullandıklarına ilişkin haberler ve görüntüler bulunuyor. İsrailli askerlerin daha önce benzer hareketler yaptığını gördük. Tekrar eden bu olayları barbarca buluyor musunuz? Nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorularını yanıtladı.

Dujarric, "Bu yönde haberleri çok rahatsız edici buluyoruz" dedi.

Söz konusu olayların kapsamlı şekilde soruşturulması gerektiğinin altını çizen Dujarric, "Suçlular cezalandırılmalı" diye konuştu.

İşgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Tulkerim kentine son iki günde ikinci kez baskın düzenleyen İsrail askerleri, gözaltına aldıkları Filistinli bir genci, askeri araca bağlayıp canlı kalkan olarak kullandığı görüntüler sosyal medyaya yansımıştı.

İsrail güçlerinin, dün, işgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil ve Tulkerim kentlerinde düzenlediği saldırılarda 7 Filistinli yaşamını yitirmişti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında ölen Filistinlilerin sayısı 585'e yükseldi.