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Dünya
AA 25.07.2024 12:32

Kuzey Kore'nin gönderdiği çöp balonları, Güney Kore'de hava trafiğini aksattı

Kuzey Kore'nin gönderdiği çöp balonları nedeniyle Güney Kore'deki Gimpo Uluslararası Havalimanı'nda uçuşlar durdu.

Kuzey Kore'nin gönderdiği çöp balonları, Güney Kore'de hava trafiğini aksattı
[Fotoğraf: Reuters (Arşiv)]

Yonhap'ın haberine göre, Güney Kore ordusundan, Kuzey Kore tarafından dün gönderilen çöp balonları ve iki ülke arasındaki "çöp balonu gerilimine" ilişkin açıklama yapıldı.

Bazı çöp balonlarının Gimpo Uluslararası Havalimanı'na düşmesi sonucu havalimanında bir süre iniş ve kalkışların yapılamadığı aktarıldı.

Açıklamaya göre, Kuzey Kore, başkent Seul'deki başkanlık ofisi yerleşkesine düşenler de dahil 24 saatte atık kağıt ve plastik taşıyan yaklaşık 500 balonu Güney Kore'ye gönderdi.

Kuzey tarafının balon kampanyalarına karşılık verildiği vurgulanan açıklamada, sınır bölgelerine yerleştirilen hoparlörlerle "propaganda yayını" yapıldığı aktarıldı.

Açıklamada, çöp balonlarında tehlike arz eden bir durumun olmadığı bilgisi paylaşıldı.

"Çöp balonu" gerilimi

Güney Kore'de bulunan Kuzey Koreli sığınmacılar ve aktivistler, Pyongyang'ı eleştiren propaganda broşürleriyle dolu büyük balonları Kuzey'e yollamıştı.

Kuzey Kore ise buna cevaben mayıs sonundan itibaren 2 binden fazla çöp taşıyan balonu Güney Kore'ye göndermişti.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un kız kardeşi Kim Yo-jong, 16 Temmuz'da yaptığı açıklamada, sınırın kuzeyine "Pyongyang yönetimini eleştiren broşürler" göndermekle itham ettiği Güney Kore'yi yürüttüğü "kirli oyun" gerekçesiyle eleştirmişti.

Güney Kore'ye, sınırın kuzeyine "Pyongyang karşıtı bildiriler" gönderdiği için tepki gösteren Kim, "Güney Kore, kirli oyunları için çok büyük bir bedel ödemeye hazır olmalı." ifadesini kullanmışt​​​​​​​ı.

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