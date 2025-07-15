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Dünya
AA 15.07.2025 16:44

İsrail'in Lübnan'a düzenlediği hava saldırısında 12 kişi hayatını kaybetti

İsrail ordusunun Lübnan'ın doğusundaki Bekaa bölgesinde bir mülteci kampına düzenlediği hava saldırısında 7'si Suriyeli 12 kişi yaşamını yitirdi.

İsrail'in Lübnan'a düzenlediği hava saldırısında 12 kişi hayatını kaybetti

Lübnan resmi haber ajansı NNA'ya göre, İsrail ordusu, Bekaa bölgesinin Baalbek kentinde Suriyelilerin kaldığı bir mülteci kampına saldırı düzenledi.

Saldırıda 7'si Suriyeli 12 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi de yaralandı.

İsrail ordusu sabah saatlerinde de Bekaa'da çeşitli bölgelere hava saldırıları düzenlemiş, ilk belirlemelere göre 6 kişinin yaralandığı bildirilmişti.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada ise Bekaa bölgesinde Hizbullah'a bağlı Rıdvan Gücü'ne yönelik hava saldırıları başlatıldığı ifade edilmişti.

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