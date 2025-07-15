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Dünya
AA 15.07.2025 13:44

Bilim insanlarına göre, hayvanlar bitkilerin çıkardığı gizli seslere tepki veriyor

Bilim insanları, ilk kez bir hayvanın, bir bitkinin çıkardığı "gizli" sese tepki verdiğine dair kanıt elde etti.

Bilim insanlarına göre, hayvanlar bitkilerin çıkardığı gizli seslere tepki veriyor

BBC'nin haberine göre, 2023 yılında, stres altındaki bitkilerin "çığlık attığını" yani susuz kaldıklarında veya zarar gördüklerinde yüksek frekanslı sesler yaydığını keşfeden bilim insanları, araştırmalarını hayvanların bu seslere tepkisi üzerine sürdürdü.

İsrail'in Tel Aviv Üniversitesinden araştırmacılar, bu kapsamda yürüttükleri araştırmada, dişi güvelerin stres altında olduğu sinyalini veren domates bitkilerine tepki vererek bunlara yumurta bırakmaktan kaçındığını tespit etti.

Araştırmada, bu davranışın güvelerin bitkilerden yayılan ancak insan kulağının duyamayacağı frekanstaki sesleri algıladığı ve bu seslere göre karar verdiğini gösterdiği kaydedildi.

Araştırmacılardan Tel Aviv Üniversitesinden Prof. Yossi Yovel, yaptığı açıklamada, "Bu, bir hayvanın bir bitkinin çıkardığı sese tepki verdiğini gösteren ilk kanıt. Şu an bu konuda sadece tahminde bulunabiliriz ancak pek çok hayvanın bir bitkiden duyduğu sese göre; örneğin onu tozlaştırıp tozlaştırmayacağına, içinde saklanıp saklanmayacağına veya yiyip yemeyeceğine karar verebileceği bir ekosistem hayal edebiliriz." dedi.

Bilim ekibinden, Prof. Lilach Hadany, bu bulgunun sadece hayvanlar açısından değil, bitkiler arası iletişim açısından da önemli olduğuna dikkati çekerek "Bir bitki stres altındaysa bundan en çok etkilenecek olan, diğer bitkilerdir. Bu nedenle, bitkilerin birbirlerinden gelen ses sinyallerine tepki vermesi, örneğin kuraklıkta suyu daha dikkatli kullanmaları mümkün olabilir." değerlendirmesinde bulundu.

Araştırmacılar, bu bulguların yalnızca bir başlangıç olduğunun altını çizerken ilerleyen süreçlerde farklı bitkilerin farklı sesleri üretip üretmediği ve başka hayvan türlerinin bu seslere tepkisi incelenecek.

Araştırma sonuçları eLife dergisinde yayımlandı.

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