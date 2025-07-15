Çok Bulutlu 33.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 15.07.2025 13:36

ABD'nin New Jersey eyaletinde aşırı yağışlar nedeniyle olağanüstü hal ilan edildi

ABD'nin New Jersey eyaletinde, şiddetli yağışlar sonucu oluşan seller nedeniyle olağanüstü hal ilan edildi.

ABD'nin New Jersey eyaletinde aşırı yağışlar nedeniyle olağanüstü hal ilan edildi

NBC News'ün haberine göre, New Jersey Valisi Phil Murphy, şiddetli yağışlar nedeniyle olağanüstü hal ilan edildiğini duyurarak, "Lütfen evinizde kalın ve gereksiz seyahatlerden kaçının." ifadesini kullandı.

Öte yandan New York Şehri Acil Durum Yönetimi, sosyal medya platformu X hesabından, "Bodrum katında yaşıyorsanız, tetikte olun. Ani sel, gece boyunca da dahil olmak üzere, çok az uyarı ile meydana gelebilir. Telefon, el feneri ve acil durum çantanızı yanınızda bulundurun. Daha yüksek bir yere taşınmaya hazır olun." uyarısında bulundu.

New Jersey eyaletinde, temmuz başlarında etkili olan aşırı yağış ve fırtınada araçlarının üzerine ağaç devrilmesi sonucu 3 kişi hayatını kaybetmişti.

Öte yandan ABD'nin güney eyaleti Texas'ta 4 Temmuz'da aniden başlayan şiddetli yağış sonucu Kerr bölgesindeki Guadalupe Nehri taşarak sele yol açmıştı.

Sel felaketinde şimdiye kadar 129 kişinin hayatını kaybettiği, yaklaşık 150 kişinin kaybolduğu ve arama çalışmalarının devam ettiği belirtilmişti.

ETİKETLER
ABD Olağanüstü Hal Sel
Sıradaki Haber
Kremlin: Trump’ın açıklamaları çok ciddi, analiz için zamana ihtiyacımız var
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
14:39
TMSF, Hakmar, Hakmar Express ve Tatbak'a kayyum olarak görevlendirildi
14:38
Bolu'da fabrika yangını
14:19
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, 15 Temmuz Şehitler Anıtı'na çelenk bıraktı
13:49
Bilim insanlarına göre, hayvanlar bitkilerin çıkardığı gizli seslere tepki veriyor
13:41
Katar Emiri Al Sani'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 15 Temmuz tebriği
13:33
Kremlin: Trump’ın açıklamaları çok ciddi, analiz için zamana ihtiyacımız var
Pamukkale'de sıcak hava balonları "15 Temmuz" dolayısıyla Türk bayraklarıyla havalandı
Pamukkale'de sıcak hava balonları "15 Temmuz" dolayısıyla Türk bayraklarıyla havalandı
FOTO FOKUS
Komiser Yardımcısı Cennet Yiğit 15 Temmuz'da vatanı için şehit düştü
Komiser Yardımcısı Cennet Yiğit 15 Temmuz'da vatanı için şehit düştü
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ