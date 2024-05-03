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Dünya
AA 03.05.2024 13:58

İsrail'in kısıtlamalarına rağmen 30 bin Müslüman Mescid-i Aksa'da cuma namazı kıldı

İsrail'in engellemelerine ve çıkardığı zorluklara rağmen yaklaşık 30 bin Filistinli ve yabancı Müslüman cuma namazını Mescid-i Aksa'da eda etti.

İsrail'in kısıtlamalarına rağmen 30 bin Müslüman Mescid-i Aksa'da cuma namazı kıldı
[Fotograf: AA]

İsrail, cuma namazını işgal altında bulunan Doğu Kudüs'teki Mescid-i Aksa'da kılmak isteyen Filistinlilere bu hafta da kısıtlamalar getirdi.

İsrail polisi, sabah saatlerinden itibaren Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinin birçok noktasında konuşlandı.

Mescid-i Aksa'nın girişlerine bariyerler kuran İsrail polisi, bazı Filistinlilere kimlik kontrolü yaparak Aksa'ya girişlerini engelledi.

Aksa'ya girmelerine izin verilmeyen Filistinli gençler, cuma namazını Esbat (Aslanlı) Kapısı bölgesi ve Eski Şehir'in sokaklarında kıldı.

Kudüs İslami Vakıflar İdaresinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Aksa’da cuma namazına 30 bin kişi katıldı.

İsrail polisi, Gazze Şeridi'ne saldırıların başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana on binlerce kişinin Mescid-i Aksa'da namaz kılmasını engelleyen ciddi kısıtlamalar uyguluyor.

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İsrail Mescid-i Aksa
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