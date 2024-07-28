İsrail'in Han Yunus'ta düzenlediği hava saldırısında 13 Filistinli öldü

Gazze Sivil Savunma Birimi tarafından Telegram'dan yapılan açıklamada, İsrail'in, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde meskun bir evi bombalaması sonucu çoğu çocuk 10 Filistinlinin hayatını kaybettiği, birçok kişinin de yaralandığı belirtildi.

Filistinli aktivistler de sosyal medyada söz konusu eve düzenlenen saldırı sonrası cesetleri parçalanmış çocuklara ait fotoğraflara yer verdi.

İsrail'in ayrıca Han Yunus'un es-Sikke bölgesinde bir grup Filistinliyi hedef aldığı ifade edilen açıklamada, saldırıda 3 kişinin hayatını kaybettiği ve bazılarının da yaralandığı aktarıldı.

Açıklamada, saldırılarda ölen ve yaralanan Filistinlilerin kentteki Nasır Hastanesine nakledildiği kaydedildi.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 16 bin 172'si çocuk, 10 bin 798'si kadın olmak üzere 39 bin 324 Filistinli öldü, 90 bin 830 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.