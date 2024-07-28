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Dünya
AA 28.07.2024 14:32

Paris Olimpiyatları açılış törenine gelen tepkiler için: Eğer alınanlar olduysa üzgünüz

2024 Paris Olimpiyat Oyunları İletişim Direktörü Anne Descamps, Hz. İsa'yı konu alan "Son Akşam Yemeği" tablosunun tasvir edilmesinin Fransa Katolik Kilisesi gibi kurumlar tarafından tepki çekmesi nedeniyle "alınanlar olduysa çok üzgün olduklarını" söyledi.

Paris Olimpiyatları açılış törenine gelen tepkiler için: Eğer alınanlar olduysa üzgünüz
[Fotograf: AA]

2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nı düzenlemekten sorumlu organizasyon olan Uluslararası Olimpiyat Komitesinin (IOC) günlük basın toplantısında yetkililer, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Paris Olimpiyat Oyunları İletişim Direktörü Descamps, 2024 Paris Olimpiyatları açılış töreninde "drag queen" (kadın kıyafeti giyip makyaj yapan erkek) performansıyla Hz. İsa'yı konu alan "Son Akşam Yemeği" tablosunun tasvir edilmesinin Fransa Katolik Kilisesi gibi kurumların tepkilerinin hedefi olmasına ilişkin soruyu cevapladı.

Descamps, "herhangi bir dini gruba saygısızlık etme niyetlerinin olmadığını" belirterek açılış törenine ilişkin oylamaların sonuçlarının, "toplumda hoşgörünün kutlanması" hedefine ulaşıldığının göstergesi olduğunu savundu.

İletişim Direktörü Descamps, "Eğer alınanlar olduysa tabii ki çok üzgünüz." dedi.

Öte yandan, Olimpiyat Yayın Hizmetleri Üst Yöneticisi (CEO) Yiannis Exarchos, açılış töreninde tartışmalara neden olan "drag queen" performansın videosunun kaldırılması iddiasına ilişkin soruya kesin yanıt vermekten kaçındı.

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