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Dünya
AA 28.07.2024 12:24

Gazze'de can kaybı 39 bin 324

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılardaki can kaybı, son 24 saatte 66 kişi artarak 39 bin 324 oldu.

Gazze'de can kaybı 39 bin 324

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 296 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.

İsrail ordusunun son 24 saatte düzenlediği saldırılarda 66 Filistinlinin daha öldürüldüğü, 241 kişinin yaralandığı belirtildi.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısının 39 bin 324'e, yaralı sayısının da 90 bin 830'a çıktığı bildirildi.

Açıklamada ayrıca hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında cesetlerin bulunduğu ancak İsrail'in engellemeleri nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı yinelendi.

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