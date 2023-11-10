İsrail'in Gazze'ye yönelik bombardımanı şiddetlenerek devam ediyor

Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan haberde, İsrail ordusunun, Lübnan toprakları içerisinde yer alan ve sınırdaki El-Hiyam Ovası'na birden fazla beyaz fosfor bombası fırlattığı kaydedildi.

Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye, Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen "Gazze için Uluslararası İnsani Konferans"ta uluslararası toplumdan, İsrail'e Filistin halkına karşı işlediği suçların hesabını sormasını istedi.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi, "Bu bir yardım çağrısı, çok geç olmadan Gazze'yi kurtarın" başlıklı bir açıklama yayımladı.

Gazze'deki insani durumun daha önce hiç olmadığı kadar kötü seviyede olduğu vurgulanan açıklamada, "Nazi (İsrail) işgalinin Filistin halkına uyguladığı kitlesel aç bırakma, soykırım ve etnik temizlik nedeniyle Gazze'nin artık tam anlamıyla felaket bölgesi haline geldiği" ifade edildi.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Gazze'de somut adım atma zamanı olduğunu belirterek, uluslararası topluma yardım çağrısında bulundu.

Gazze'de İsrail'in saldırıları sonucu konutların yüzde 50'si yok oldu

Filistin'deki İslami Cihad Hareketi'nin askeri kanadı Kudüs Seriyyeleri'nin Sözcüsü Ebu Hamza, İsrailli esirlerden yaşlı kadın Hanna Kastir ile 13 yaşındaki Yagil Yakup isimli çocuğu insani ve sağlık nedenlerinden dolayı serbest bırakmaya hazır olduklarını duyurdu.

BM Kalkınma Programı (UNDP), Gazze'de İsrail'in saldırıları sonucu konutların yüzde 50'sinin yok olduğunu duyurdu.

Filistin yönetimi, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını işgal altındaki Batı Şeria'ya taşıdığını belirtti.

Bölgede pek çok kadın, çocuk ve bebek tıbbi yardıma ihtiyaç duyuyor

BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), ajansın Gazze'deki tesislerinde yaşayan yaklaşık 4 bin 600 yerinden edilmiş hamile kadın ve 380 yeni doğmuş bebeğin tıbbi bakıma ihtiyacı olduğunu duyurdu.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, kentte çocuklara yönelik tek diyaliz merkezinin hizmet dışı kalmasıyla böbrek yetmezliği çeken 38 çocuğun diyaliz hizmetlerinden mahrum kaldığını belirtti.

El-Aksa televizyonunun Telegram kanalından paylaşılan habere göre, İsrail savaş uçakları Rantisi Çocuk Hastanesini doğrudan hedef aldı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığının yaptığı açıklamada, İsrail'in hastaneyi direkt hedef alması sonucu hastanenin bodrum katında ve bazı tesislerinde büyük yangınların çıktığı belirtildi.

Bakanlık tarafından yapılan bir başka yazılı açıklamada da İsrail ordusunun yaralı ve hastaların yanı sıra yerinden edilmiş binlerce Filistinlinin sığındığı Şifa Hastanesinin çevresini topçu ateşiyle yoğun bir şekilde bombaladığı belirtildi.

Açıklamada, İsrail ordusunun Şifa Hastanesi çevresinde "gazeteciler ve yerinden edilmişler için" kurulan iki çadırı doğrudan hedef alması sonucu 6 kişinin hayatını kaybettiği, bazılarının da yaralandığı ifade edildi.

İsrail, uluslararası uyarılara rağmen hastaneleri hedef alıyor

Filistin haber ajansı WAFA'da yer alan habere göre, İsrail ordusu, yaralı ve hastaların yanı sıra yerinden edilmiş binlerce Filistinlinin sığındığı Endonezya Hastanesinin çevresine çok şiddetli saldırılar düzenledi.

Saldırıların hastanenin bazı bölümlerinde ciddi hasara yol açtığı ve insanlar arasında ciddi panik oluşturduğu belirtilen haberde, ölen ve yaralananların olduğu aktarıldı.

WAFA'nın bir başka haberinde, İsrail'in 35 gündür yoğun saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de uluslararası uyarılara rağmen hastaneleri hedef aldığı belirtildi.

Gazze'de binlerce yaralı ile yerinden edilmiş sivilin bulunduğu en büyük sağlık tesisi Şifa Hastanesine yönelik saldırıyla ilgili haberde, "İşgal güçleri, Şifa Hastanesi Yerleşkesi'ndeki bir poliklinik binasını roket ve top atışlarıyla bombaladı. Yerinden edilmiş kişilerin hedef alınması sonucu aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu onlarca kişinin ölümüne ve yaralanmasına yol açtı." ifadelerine yer verildi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze'nin kuzeyindeki hastaneleri kuşattığı belirtildi.

Açıklamada, "İsrail işgali Rantisi ve Nasr Çocuk Hastanelerini kuşatıyor ve oksijen tanklarını durduruyor. Hasta çocuklar ölüm tehlikesi altında. Kuşatılan hastanelerdeki yerinden edilmiş kişiler ve sağlık çalışanlarının yiyeceği ve suyu yok." ifadesi kullanıldı.

New York merkezli İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW), İsrail'in Hamas'ın Şifa Hastanesini askeri amaçlarla kullandığı iddialarını doğrulayacak bir kanıt bulamadığını açıkladı.

Mescid-i Aksa'da cuma namazı kılmak isteyen Filistinlilere yine geniş kısıtlamalar getirildi

İsrail, Batı Şeria'da Filistinli 2 tutuklunun evini patlayıcılarla oturulmaz hale getirdi.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi Başkanı Selame Maruf, düzenlediği basın toplantısında, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına ilişkin bilgi verdi.

İsrail'in bölgedeki sivil yerleşim alanlarını, okulları, hastaneleri hedef almaya devam ettiğini bildiren Maruf, saldırılarda 238 okulun zarar gördüğünü, bunlardan 60'ının hizmet dışı kaldığını söyledi.

İsrail, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa'da cuma namazı kılmak isteyen Filistinlilere yine geniş kısıtlamalar getirdi.

BM, İsrail'in ablukası ve yoğun saldırıları altındaki Gazze için "çatışmalara insani ara verme" formülü yerine "insani ateşkesi" desteklediğini yineledi.

Netanyahu'nun sözcüsü Gendelman, Gazze'deki ölümlerin "yalan olduğunu" ileri sürdü

Lübnan resmi haber ajansı NNA'ya göre, İsrail'den Lübnan'ın güneyine topçu saldırı düzenlendi.

İsrail tarafından fırlatılan bir top mermisi, Lübnan'ın Meys el-Cebel beldesindeki bir devlet hastanesine isabet etti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun sözcüsü Ofir Gendelman, sosyal medya platformu X'ten yaptığı paylaşımda, Gazze'de yaşanan kanlı saldırıları göstermek için çekilen sanatsal bir video klibi paylaşarak Gazze'deki ölümlerin "yalan olduğunu" ileri sürdü.

Heniyye'nin danışmanı, insani ateşkes konusunda ABD'yi yalanladı

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, İsrail'in abluka altındaki Gazze'nin kuzeyinde bulunan sivillerin çıkışı için saldırılara günde 4 saat ara vermeyi kabul ettiğini ve saldırılara verilecek her 4 saatlik aranın İsrail tarafından 3 saat önceden duyurulacağını belirtti.

BM Sözcüsü Stephane Dujarric, İsrail'in Gazze'de saldırılara 4 saat ara vereceğini basındaki haberlerden öğrendiğini, insani amaçlarla verilecek araların kendileriyle koordine edilmesi gerektiğini bildirdi.

Hamas'ın siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin danışmanı, İsrail'le henüz insani ateşkese varılmadığını belirterek, bu konuda ABD'nin yaptığı açıklamaları yalanladı.

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, Gazze'de Hamas'ın tünelleriyle başa çıkmak için "yeni yöntemler kullanmaya başladıklarını" söyledi.

Hamas'ın Gazze'deki tünellerde olabilecek İsrailli esirlere zarar vermeden bu noktalara girme veya tünelleri yok etme meselesiyle güvenli bir şekilde başa çıkmanın zorluğuna dikkat çeken Gallant, "İsrail ordusu, tünellerle başa çıkmak için yeni yöntemler kullanmaya başladı. Bu soruna çözüm bulmaya çalışıyorlar ve başarıyorlar." dedi.

İsrailli bir komutan, Gazze'nin kendi toprakları olduğunu ileri sürdü

İsrail'de yayımlanan Yedioth Ahronoth gazetesi, 7 Ekim'de Hamas'ın saldırısına müdahale eden İsrail savaş helikopterlerinin İsrailli siviller ile Hamaslılar arasında seçici hedef gözetmeye, müdahalenin sonraki anlarında başladığını iddia etti.

İsrail ordusu, ülkenin güneyindeki Eilat kentine dün insansız hava aracı (İHA) ile düzenlenen saldırıya karşılık Suriye'de bir "örgütü" vurduğunu duyurdu.

Gazze'nin kuzeyinde sahilde İsrail bayrağı çekildiği iddia edilen görüntüdeki İsrailli bir komutan, Gazze'nin kendi toprakları olduğunu ileri sürdü.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Gazze'den atılan roketler nedeniyle Tel Aviv ve çevresinde sirenlerin çaldığı belirtilirken, 2 kişinin yaralandığı kaydedildi.

Atılan roketlerin büyük bölümü, İsrail'e ait hava savunma sistemi "Demir Kubbe" tarafından havada imha edildi.

Fox News'e konuşan Netanyahu, Gazze'yi "işgal" veya "yönetme" niyetlerinin olmadığını iddia etmesine karşın, "Bir takvim belirlemedim. Daha çok zaman alabilir." dedi.

İsrail Ordu Radyosuna konuşan, İsrail ordusunun Gazze Tümeni'nde operasyon kanat subayı olarak görev yapan bir yarbay, Gazze'deki kara harekatının seyrine ilişkin bilgi verdi.

Askeri yetkili, askerlerin sadece daha önce yoğun bombardımana tutularak "insansızlaştırılan" yerlerde savaşmalarını, yıkılmamış evler arasında çatışmaya girmekten kaçınmaları talimatını aldığını aktardı.

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında son durum

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

İsrail, 7 Ekim'den bu yana 38'i Gazze Şeridi içindeki çatışmalarda olmak üzere 354'ü asker 1400'den fazla İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin yaralandığını duyurdu.

İsrail'e göre, Kassam Tugayları'nın elinde 239 İsrailli esir bulunuyor.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığına göre, İsrail'in saldırılarında 4 bin 506'sı çocuk, 3 bin 27'si kadın olmak üzere 11 bin 78 Filistinli öldürüldü, 27 bin 490 kişi yaralandı.

Batı Şeria ve Kudüs'te de İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimciler, 182 Filistinliyi öldürdü.

İsrail ordusu, Gazze'de binlerce yaralı ile sivilin bulunduğu en büyük sağlık tesisi olan Şifa Hastanesini, Nasr Çocuk Hastanesini, El-Ehli Baptist ve Türk-Filistin Dostluk hastanelerini, tahliyeye zorladığı Filistin Kızılayına bağlı Kudüs ve Endonezya hastanelerinin çevresini vurdu. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana yaşanan çatışmalarda 70 Hizbullah mensubu ile 4 İsrail askeri öldü.