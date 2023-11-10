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Dünya
AA 10.11.2023 17:46

Kassam Tugayları: Gazze'de İsrail'e ait tank ve askerlerin toplanma alanını hedef aldık

Hamas askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, savaşçılarının Gazze'nin güneyinde İsrail'e ait iki tank ile askerlerin toplanma alanını hedef aldığını duyurdu.

Kassam Tugayları: Gazze'de İsrail'e ait tank ve askerlerin toplanma alanını hedef aldık

Kassam Tugaylarının Telegram sayfasından yapılan açıklamada, "Bugün şafak vakti Yasin 105 roketiyle İsrail buldozeri ile Gazze'nin güneyinde bulunan bir tankı RPG roketatar ile hedef aldık." ifadelerine yer verildi.

Zeytun Mahallesi'nde ayrıca İsrail'e ait bir tankın daha vurulduğu belirtilen açıklamada, Gazze'nin kuzeybatısında toplanan İsrail askerlerinin üzerine antipersonel roketi atıldığı kaydedildi.

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında son durum

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme” gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

İsrail, 7 Ekim’den bu yana 38'i Gazze Şeridi içindeki çatışmalarda olmak üzere 354’ü asker 1400'den fazla İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin yaralandığını duyurdu.

İsrail’e göre, Kassam Tugayları'nın elinde 239 İsrailli esir bulunuyor.

Gazze'de öldürülenlerin sayısı 11 bini geçti
Gazze'de öldürülenlerin sayısı 11 bini geçti

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığına göre, İsrail'in saldırılarında 4 bin 506’sı çocuk, 3 bin 27’si kadın olmak üzere 11 bin 78 Filistinli öldürüldü, 27 bin 490 kişi yaralandı.

Batı Şeria ve Kudüs’te de İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimciler, 182 Filistinliyi öldürdü.

İsrail ordusu, Gazze'de binlerce yaralı ile sivilin bulunduğu en büyük sağlık tesisi olan Şifa Hastanesini, Nasr Çocuk Hastanesini, El-Ehli Baptist ve Türk-Filistin Dostluk hastanelerini, tahliyeye zorladığı Filistin Kızılayı'na bağlı Kudüs ve Endonezya hastanelerinin çevresini vurdu. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana yaşanan çatışmalarda 70 Hizbullah mensubu ile 4 İsrail askeri öldü.

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