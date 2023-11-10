İsrail çocuk hastanesini bombaladı: Oksijensiz kalan bir çocuk öldü

Gazze'deki Nasr Çocuk Hastanesi Müdürü Dr. Mustafa el-Kalhalut, Filistin Sağlık Bakanlığının Telegram hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, iki defa İsrail bombardımanına maruz kaldıklarını ifade etti.

Kalhalut, "Saldırının birisi hastane kapısına diğeri de direkt olarak hastanedeki bölümlere yapıldı. Hastane büyük zarar gördü ve hastalar oksijensiz kaldı. Oksijen sorunu yaşayan bir çocuk vefat etti." dedi.

Filistinli doktor, çocukların kaldığı yoğun bakımdaki cihazlara giden elektriklerin de kesildiğini kaydederek, hastanenin 8 hastanın tedavi gördüğü yoğun bakım ünitesi dışında hizmet veremez durumda olduğunu aktardı.

Hastanedeki durumun çok kötü olduğunu vurgulayan Kalhalut, hastaneye kimsenin ulaşamadığını, yoldaki ambulansların da hedef alındığını kaydetti.

Filistinli doktor, Nasr Hastanesi çalışanlarıyla hastaların kurtarılması için Kızılhaç ve uluslararası kuruluşlara çağrıda bulundu.