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Dünya
TRT Haber 09.11.2023 15:24

İsrail Nazilerin adımlarını izliyor

Nazi Almanyasında soykırıma uğrayan Yahudilerin torunları, şimdi İsrail'de Filistinlilere aynı yöntemleri uyguluyor. Soykırıma varan politikalar yürütüyor. Toplu öldürme, cezalandırma, mülklerine el koyma, toplama kamplarına hapsetme, gıdasız bırakma, bunlardan sadece birkaçı...

İsrail Nazilerin adımlarını izliyor
[Fotograf: Reuters]

İsrail, Nazi Almanyasından kopya çekiyor. Aynı yöntemleri Filistinliler üzerinde uyguluyor.

1948'den bu yana Hitlerin adımlarını takip ediyor. Nazilerin ilk adımı, Yahudileri yaşadıkları yerden sürmek oldu.

İsrail de Filistinlileri zorla yurtlarından ediyor, göçe zorluyor.

İsrail'in 'zorla' yerinden ettiği Gazzeliler göç yolunda
İsrail'in 'zorla' yerinden ettiği Gazzeliler göç yolunda

1938 yılında 9 Kasım'ı 10 Kasım'a bağlayan gece Almanya'da Yahudiler hedef alındı.

Kristal Gece, diğer adıyla Kırık Camlar Gecesi'nde Naziler, Yahudilere ait ev ve dükkanları bastı, kundakladı, çoğuna el koydu.

Yerleşimcilik adı altında "hırsızlık"

İsrail ise 1948'den beri bunu yapıyor.

Filistinlilerin evlerini zorla ellerinden alıyor, "yerleşimcilik" adı altında hırsızlık yapıyor.

Filistin topraklarında 56 yıldır süren şiddetin adı: Sivil Yahudi işgal birimleri
Filistin topraklarında 56 yıldır süren şiddetin adı: Sivil Yahudi işgal birimleri

İsrail de ırkçı temeller üzerine kuruldu.

Naziler, Yahudileri "alt insan" olarak görmüştü.

Şimdi İsrailli yetkililer Filistinlilere "hayvanlaşmış insan" diyerek çarpık ideolojilerini gözler önüne seriyor.

Hitler, Yahudileri toplama kamplarına hapsetti,,, aç, susuz bırakarak, kurşuna dizerek ve gaz odalarında öldürdü.

İsrail de Gazze Şeridi'ni açık hava hapishanesine çevirdi.

Filistinlileri buraya topladı, gıda, yakıt ve su girişini kısıtladı.

Bununla yetinmeyip, Filistinlilerin üzerine rastgele bomba yağdırdı.

Yasaklı fosfor bombası bile kullandı.

Naziler sistematik olarak Yahudileri yok etme politikası yürüttü.

İsrail de Filistinlileri toplu olarak öldürüyor, Filistinlilerin kendi topraklarından tüm izlerini silmeye çalışıyor.

Soykırıma varan uygulamalarına tüm dünyadan tepkiler büyüyor. 

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