İsrail Nazilerin adımlarını izliyor

İsrail, Nazi Almanyasından kopya çekiyor. Aynı yöntemleri Filistinliler üzerinde uyguluyor.

1948'den bu yana Hitlerin adımlarını takip ediyor. Nazilerin ilk adımı, Yahudileri yaşadıkları yerden sürmek oldu.

İsrail de Filistinlileri zorla yurtlarından ediyor, göçe zorluyor.

1938 yılında 9 Kasım'ı 10 Kasım'a bağlayan gece Almanya'da Yahudiler hedef alındı.

Kristal Gece, diğer adıyla Kırık Camlar Gecesi'nde Naziler, Yahudilere ait ev ve dükkanları bastı, kundakladı, çoğuna el koydu.

Yerleşimcilik adı altında "hırsızlık"

İsrail ise 1948'den beri bunu yapıyor.

Filistinlilerin evlerini zorla ellerinden alıyor, "yerleşimcilik" adı altında hırsızlık yapıyor.

İsrail de ırkçı temeller üzerine kuruldu.

Naziler, Yahudileri "alt insan" olarak görmüştü.

Şimdi İsrailli yetkililer Filistinlilere "hayvanlaşmış insan" diyerek çarpık ideolojilerini gözler önüne seriyor.

Hitler, Yahudileri toplama kamplarına hapsetti,,, aç, susuz bırakarak, kurşuna dizerek ve gaz odalarında öldürdü.

İsrail de Gazze Şeridi'ni açık hava hapishanesine çevirdi.

Filistinlileri buraya topladı, gıda, yakıt ve su girişini kısıtladı.

Bununla yetinmeyip, Filistinlilerin üzerine rastgele bomba yağdırdı.

Yasaklı fosfor bombası bile kullandı.

Naziler sistematik olarak Yahudileri yok etme politikası yürüttü.

İsrail de Filistinlileri toplu olarak öldürüyor, Filistinlilerin kendi topraklarından tüm izlerini silmeye çalışıyor.

Soykırıma varan uygulamalarına tüm dünyadan tepkiler büyüyor.