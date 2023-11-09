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Dünya
AA 09.11.2023 15:15

İsrail Lübnan’ın sınır bölgelerini hedef aldı

İsrail ordusuna ait topçu birlikleri, Lübnan’ın 3 farklı bölgesini hedef aldı.

İsrail Lübnan’ın sınır bölgelerini hedef aldı
[Fotoğraf: AFP (Arşiv)]

İsrail ordusu Lübnan’ın güneyindeki sınır bölgelerine yeni saldırılar düzenledi.

İsrail ordusu, ağır topçu atışları ve obüslerle Lübnan’ın güneyindeki Ramya, Rmeyş ve Habbariye beldesinin çevresindeki dağlık alanları hedef aldı.

Sınır bölgesinde İsrail’e ait birden fazla insansız hava aracının da yoğun sesleri duyuluyor.

Saldırıya ilişkin Hizbullah’tan ise henüz açıklama gelmedi.

Lübnan’ın güneyinde İsrail ordusu ve Hizbullah arasında 8 Ekim’de başlayan çatışmalarda şu ana kadar 63 Hizbullah mensubu ve 4 İsrail askeri hayatını kaybetti.

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İsrail Lübnan Hizbullah Filistin - İsrail Çatışması
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