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Dünya
TRT Haber 09.11.2023 14:23

Bloomberg: Gazze krizini çözmenin kilidi Türkiye'de

ABD merkezli Bloomberg televizyonu "Gazze Krizini Çözmenin Kilidi Türkiye'de" manşetini attı. ABD Başkanı Biden'ın bölgede çözüm için Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı araması gerektiğine dikkati çekti.

Bloomberg: Gazze krizini çözmenin kilidi Türkiye'de
[Fotograf: AA]

Amerikan Bloomberg Televizyonu'nun internet sitesinde ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken'ın Ankara ziyareti çarpıcı bir analiz ile ele alındı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın ABD'li mevkidaşı görüşmesinde iki ülke arasındaki mesafeli duruşun gözler önüne serildiğine dikkat çekildi.

Analiz haberde, "Türkiye'nin Cumhurbaşkanı, Amerika'nın en üst düzey diplomatıyla görüşmeyi reddetti. Fidan'ın azarlaması ve Erdoğan'ın terslemesi hak edilmiş bir durumdu" denildi.

AFP'den "Erdoğan, Blinken'ı önemsemedi" vurgusu
AFP'den "Erdoğan, Blinken'ı önemsemedi" vurgusu

Analizde Erdoğan'ın Orta Doğu meselelerinde önemli bir oyuncu ve Gazze'deki insani krize çözüm bulunması için vazgeçilmez bir lider olduğu vurgulandı.

Erdoğan'ın her iki tarafla da resmi ilişkileri olan tek lider olduğu hatırlatıldı.

Bloomberg, Türkiye'nin bölgedeki nüfuzunu ABD'nin sırtını dayadığı diğer iki önemli aktörün tutumuyla karşılaştırdı; "Hamas'ın üst düzey yöneticilerine ev sahipliği yapan Katar'ın İsrail ile resmi bir ilişkisi yok, Mısır'ın ise İsrail ile diplomatik bağları var ancak Hamas'a karşı kuşkulu" ifadelerini kullandı.

ABD basınından Blinken'a eleştiri: Utanç verici başarısızlık
ABD basınından Blinken'a eleştiri: Utanç verici başarısızlık

Bloomberg, Biden'ın İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ile konuştuktan hemen sonra Erdoğan'a ulaşmamasını diplomatik bir hata olarak nitelendirdi; "Aynı şekilde Netanyahu'nun da Biden ile konuştuktan hemen sonra Türkiye Cumhurbaşkanı'nı araması gerekirdi" diye yazdı.

Analizde, Türkiye'nin uyguladığı başarılı diplomasi politikaları ile bölgede belirleyici ülkelerden biri olduğuna dikkat çekildi.

Türkiye'nin "Garantörlük" önerisine de yer verilen analizde, "Biden, Erdoğan'ın krizin çözümünde önemli bir rol oynayabileceğini kabul etmeli. Gazze Şeridinin yeniden inşası için de Türkiye'nin büyük katkıları gerekecek" ifadeleri kullanıldı.

ABD'nin sadece Gazze'de değil, Ukrayna'nın tahıl ihracatı ve Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki olası bir barış anlaşması için de Türkiye'ye ihtiyacı olduğunu vurgulandı.

Bloomberg, "Biden Ankara'yı ne kadar erken ararsa o kadar iyi olur." değerlendirmesine de yer verdi.

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