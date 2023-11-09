İsrail ordusu, Gazze'yi işgalinde sahil şeridi ve kent merkezini zorluyor

İsrail savaş uçakları, topçuları ve savaş gemileri, salı gecesi ve çarşamba günü Gazze kentinin kuzey ve güneyindeki harekat bölgelerinin çevresini yüzlerce kez bombaladı. İsrail hava kuvvetlerinin yerleşim yerlerine yönelik şiddetli hava saldırıları sürüyor.

Gazze Şeridi’ni daha önce ikiye bölen İsrail ordusu, kuzeydeki sahil şeridine tam hakim olabilmek için iki yönden ilerlemeye devam ediyor.

İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, "Gazze kentinin kuşatılması işleminin tamamlandığını ve kuzey ve güney olmak üzere Gazze Şeridi'nin ikiye bölündüğünü" söyledi.

Basın toplantısında konuşan Hagari, İsrail ordusunun Golani Tugayı komutasında, Gazze kentinin sahiline ulaştığını belirterek kuşatmayı tamamladığını ve bunun Hamas'a baskı unsuru olarak oldukça önemli bir adım olduğunu öne sürdü.

Buna karşı Hamas'ın askeri kanadı Kassam Tugayları ise "Yasin 105" antitank roketleriyle tanklara, dozerlere ve İsrail askerlerini cephelere taşıyan nakil araçlarına onlarca saldırı düzenledi.

Kuzey ekseni

İsrail ordusu, şeridin kuzeyinde kuşattığı Gazze kent merkezinin birkaç kenar mahallesine girdikten sonra beklemeye geçti.

Gazze kentinin kuzey ekseninde, İsrail güçleri El-Mekusi konutları bölgesinde, Şati Mülteci Kampı güzergahında ortalama bir kilometre ilerleme kaydetti.

Kassam Tugaylarından 7 Kasım'da yapılan açıklamada, "Allah'ın izniyle son 24 saat içinde 15 İsrail askeri aracı, Şati Mülteci Kampı ve Beyt Hanun önlerinde kullanılamaz hale getirdik. Ayrıca, bölgeye sızan güçlerin üzerine onlarca havan topu yağdırdık. Düşman kuvvetlerine karşı çeşitli bölgelerde yüz yüze çatışmalara girdik." ifadeleri kullanıldı.

Ayrıca, Kassam Tugayları dün de Gazze Şeridi'nin birçok noktasında Yasin 105 antitank roketleriyle 15 İsrail askeri aracını imha ettiklerini ve bir askeri, keskin nişancı atışıyla etkisiz hale getirdiklerini duyurdu.

Güney ekseni

Gazze'nin güney ekseninde ise İsrail güçleri, kuzeyden güneye uzanan sahildeki Reşid Caddesi boyunca Zeytun Mahallesi ve Tel el-Heva çevresinde ilerledi.

İsrail güçleri, geçen üç gün boyunca, Zeytun Mahallesi ve Reşid Caddesi çevresindeki Tel el-Heva bölgesinde konuşlandı.

AA ekibi, liman bölgesi yakınlarında İsrail kuvvetleri ile Filistinli gruplar arasındaki şiddetli çatışmaları, 7 Kasım gecesi ve 8 Kasım sabahı görüntüledi.

İsrail ordusunun, sivillerin evlerine ve bölgedeki boş araziye yönelik onlarca tank atışı yapması kameralarca kaydedildi.

Kassam Tugayları, "Gazze'nin güneyine sızan ve araçların konuşlandığı bölge yakınlarında İsrail ordusundan bir grubu Konkurs güdümlü tanksavar roketiyle hedef aldığını" duyurdu.

Benzeri görülmemiş saldırılar

Savaş başladığından beri Gazze Şeridi'nin güneybatısı ve kuzeybatısına yoğunlaşan benzeri görülmemiş saldırılarla İsrail güçleri ilerleme kaydetti.

İsrail savaş uçakları, üç gün boyunca özellikle kara harekatının yürütüldüğü eksene yakın bölgelere olmak üzere kentin çeşitli bölgelerine yoğun hava saldırıları düzenledi.

Söz konusu hava saldırılarına eş zamanlı olarak liman bölgesi ve Şati Mülteci Kampı'na sızmaya çalışan İsrail askeri araçlarına karşı Kassam Tugayları da yoğun saldırılar gerçekleştirdi.