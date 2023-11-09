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Dünya
AA 09.11.2023 13:23

İsrail ordusu işgal altındaki Batı Şeria'da 29 Filistinliyi gözaltına aldı

İsrail ordusunun, işgal altındaki Batı Şeria'da aralarında bir kadın ile gazetecinin olduğu 29 Filistinliyi gözaltına aldığı bildirildi.

İsrail ordusu işgal altındaki Batı Şeria'da 29 Filistinliyi gözaltına aldı

Filistin Esirler Cemiyetinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail güçlerinin Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik gözaltı operasyonlarını sürdürdüğü belirtildi.

İsrail ordusunun söz konusu operasyonlar kapsamında 29 Filistinliyi gözaltına aldığı aktarılan açıklamada, aralarında bir kadın ile 2 gazetecinin olduğu vurgulandı.

Açıklamada, İsrail güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim'den bu yana gözaltına aldığı Filistinli sayısının 2 bin 300'e ulaştığı ifade edildi.

İsrail güçleri, abluka altındaki Gazze Şeridi'ne saldırılar başlattığı 7 Ekim'den bu yana Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te çeşitli iddialarla Filistinlilere karşı gözaltı operasyonları yürütüyor.

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