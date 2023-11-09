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Dünya
AA 09.11.2023 10:31

İsrail'in bombardımanında 18 hastane hizmet dışı kaldı

Gazze'deki hükümet, İsrail ordusunun son 3 günde 8 hastaneyi doğrudan bombaladığını; saldırıların başladığı 7 Ekim'den bu yana 18 hastanenin hizmet dışı kaldığını açıkladı.

İsrail'in bombardımanında 18 hastane hizmet dışı kaldı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

Gazze'deki hükümet, İsrail'in saldırılarına ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, "İsrail ordusu son 3 günde 8 hastaneyi doğrudan bombaladı; saldırıların başladığı 7 Ekim'den bu yana 18 hastane hizmet dışı kaldı." denildi.

Birleşmiş Milletler, Gazze'de hiçbir yerin güvenliği olmadığını duyurmuştu.

BM: Gazze'de güvenli bir yer yok
BM: Gazze'de güvenli bir yer yok

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında son durum

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme” gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

İsrail, 7 Ekim’den bu yana 34’ü Gazze Şeridi içerisindeki çatışmalarda olmak üzere 351’i asker 1400'den fazla İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin yaralandığını duyurdu.

İsrail’e göre, Kassam Tugayları'nın elinde 239 İsrailli esir bulunuyor.

Kassam Tugayları: İsrail'e ait 136 askeri aracı kullanılmaz hale getirdik
Kassam Tugayları: İsrail'e ait 136 askeri aracı kullanılmaz hale getirdik

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığına göre, İsrail'in saldırılarda 4 bin 324'ü çocuk, 2 bin 823'ü kadın olmak üzere 10 bin 569 Filistinli öldürüldü, en az 26 bin 475 kişi yaralandı.

Batı Şeria ve Kudüs’te İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimciler, 163 Filistinliyi öldürdü.

Gazze'de küle dönen alanlar uydudan görüntülendi
Gazze'de küle dönen alanlar uydudan görüntülendi

İsrail ordusu, Gazze'de binlerce yaralı ile sivilin bulunduğu en büyük sağlık tesisi olan Şifa Hastanesini, Nasr Çocuk Hastanesini, El-Ehli Baptist ve Türk-Filistin Dostluk hastanelerini, tahliyeye zorladığı Filistin Kızılayı'na bağlı Kudüs ve Endonezya hastanelerinin çevresini vurdu. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.

İsrail'in 'zorla' yerinden ettiği Gazzeliler göç yolunda
İsrail'in 'zorla' yerinden ettiği Gazzeliler göç yolunda

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana yaşanan çatışmalarda 63 Hizbullah mensubu ile 4 İsrail askeri öldü.

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