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Dünya
TRT Haber 09.11.2023 10:30

ABD'nin İsrail'e desteğinin sırrı ne?

ABD, İsrail'e koşulsuz destek veriyor. Washington, Gazze'ye yönelik soykırım girişiminde bile İsrail'e destek vermekten geri durmadı. Peki bunun sebebi ne? Bu soruya ABD 2024 Başkanlık seçimi adaylarından Robert Kennedy verdi. Kennedy, "İsrail Washington için kullanışlı bir araç" dedi.

ABD, tüm insanlık dışı politikalarına rağmen İsrail'e uzun yıllardır koşulsuz destek veriyor.

ABD 2024 seçimi bağımsız başkan adayı Robert Kennedy'nin sözleri, bu koşulsuz desteğin sebebini açıklama konusunda önemli ip uçları veriyor. Kennedy'ye göre, İsrail Washington için kullanışlı bir araç:

"İsrail kritik çünkü, İsrail bizim için bir siper. Neredeyse Orta Doğu'da bir uçak gemisine sahip olmak gibi. İran’ın en yakın müttefikleri Rusya ve Çin. İran ayrıca Venezuela’nın tüm petrolünü kontrol ediyor. İsrail ortadan kaybolursa Rusya, Çin ve Suudi aAabistan’ın da dahil olduğu BRICS+ ülkeleri dünyadaki petrolün yüzde 90'ını kontrol edecek ve bu, ABD'nin ulusal güvenliği açısından felaket olur. İsrail orada bizim gözümüz kulağımız."

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"İsrail olmasaydı, bir tane icat etmemiz gerekirdi"

ABD'nin uydusu konumundaki İsrail'in Washington tarafından bölgede diğer devletlere karşı kullanıldığı biliniyor. Üstelik bu durum yeni değil, Joe Biden'ın 1986 yılındaki konuşması da bu durum için kanıt niteliğinde:

"Bu yaptığımız en iyi 3 milyar dolarlık yatırım. Eğer İsrail olmasaydı, ABD'nin bir İsrail icat etmesi gerekirdi. Bölgedeki çıkarını korumak için gidip bir İsrail icat etmesi gerekirdi."

ABD'nin İsrail'e tam desteğinde geçen on yıllara karşın değişen bir şey yok:

"Yıllar önce demiştim. Eğer İsrail olmasaydı, bir tane icat etmemiz gerekirdi."

Washington İsrail'i bölgedeki çıkarları için bir üs ve gözcü olarak görüyor

ABD, İsrail kurulduğundan bu yana bu ülkeye resmi rakamlara göre toplam 150 milyar dolarlık yardım yaptı. Her yıl 3,3 milyar dolar savunma yardımı gönderiyor.

Kamuoyunda pek bilinmese de ABD ordusunun İsrail'de silah ve mühimmat deposu bulunuyor.

ABD, Gazze'ye saldıran İsrail'i İran'dan korumak için, sevk edilmesi pahalı ve uzun süren uçak gemilerini bölgeye göndermekte tereddüt dahi etmedi.

Washington yönetimi, İsrail'i, bölgedeki çıkarlarını korumak için bir üs ve gözcü olarak görüyor.

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