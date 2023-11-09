Az Bulutlu 14.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 09.11.2023 09:39

Çocuk hakları kuruluşu Eurochild'dan AB'ye "İsrail'in savaş suçlarına karşı durması" çağrısı

Brüksel merkezli çocuk hakları kuruluşu Eurochild, Avrupa Birliği'ni (AB), İsrail'in Gazze'de özellikle çocuklara karşı işlediği savaş suçlarına karşı durmaya davet etti.

Çocuk hakları kuruluşu Eurochild'dan AB'ye "İsrail'in savaş suçlarına karşı durması" çağrısı
[Fotograf: AA]

Kuruluşun iletişim direktörü Davide Rambaldi yazılı açıklamada, "AB, din, milliyet veya ikamet yeri ne olursa olsun sivilleri eşit şekilde desteklemeli ve tüm tarafları eşit şekilde sorumlu tutmalıdır. Bunun aksi, AB'nin insani krizlere tepkisinde kabul edilemez bir 'çifte standart' sergileyecek ve sonuçta AB'nin iç sosyal, demokratik ve uluslararası güvenilirliğine zarar verecektir." değerlendirmesinde bulunuldu.

Açıklamada ayrıca AB'nin tüm kurumları ile üye ülkelerinin diplomatik nüfuzlarını, ateşkes, insani yardıma sürekli erişim ve sivillerin toplu cezalandırılmasında rol oynayanların hesap verebilirliğinin sağlanması için kullanması istendi.

Açıklamada, "AB yöneticilerini İsrail'in Filistin halkına, özellikle de çocuklara karşı işlediği savaş suçlarına ve toplu cezalandırmalara karşı durmaya çağırıyoruz. Yaratılan korku ve dehşet duygusundan en çok etkilenenler çocuklardır." ifadeleri kullanıldı.

ETİKETLER
AB İsrail Savaş Avrupa Birliği
Sıradaki Haber
Beyaz Saray'ın Gazze konusunda "kırmızı çizgimiz yok" açıklamasına tepkiler sürüyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:14
Yavuz: Adayların bağışları Gazze'ye yardım için gönderilecek
11:13
Uluslararası Ceza Mahkemesi Netanyahu için yakalama kararı çıkarabilir
11:11
Anıtkabir birçok anlamı içinde barındırıyor
11:09
Son 6 ayda 17 bin 672 kişi amatör denizci belgesi aldı
11:05
Atatürk'ün el yazısı hatıra ve notları gün yüzüne çıkarılıyor
10:58
Manisa'da 2 sahte diş hekimi yakalandı
Kazakistan'ın başkenti: Astana
Kazakistan'ın başkenti: Astana
FOTO FOKUS
ABD'nin İsrail'e desteğinin sırrı ne?
ABD'nin İsrail'e desteğinin sırrı ne?
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ