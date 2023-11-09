İsrail askerleri Batı Şeria'da 2 Filistinliyi öldürdü

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail askerleri gece Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerine baskınlar düzenledi.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, El-Halil kentinin Dura bölgesinde 30 yaşındaki Enes Nasır Muhammed Ebu Atvan'ın İsrail güçlerinin açtığı ateş sonucu hayatını kaybettiği belirtildi.

Açıklamada, İsrail güçlerinin Beytullahim'in güneyindeki Beyt Fuccar bölgesine dün düzenlediği baskında yaralanan ve hastanede tedavi gören 51 yaşındaki Muhammed Ferid Hamdan Sevabite'nin de bugün yaşamını yitirdiği bilgisi paylaşıldı.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim'den bu yana İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimciler tarafından öldürülen Filistinlilerin sayısı 165'e yükseldi.

- Cenin ve Tubas'ta iş makineleriyle altyapıya zarar verildi

İsrail güçleri ayrıca Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin kentine iş makineleri ve dozerler eşliğinde yaklaşık 70 askeri araçla büyük bir baskın yaptı. Bölgeye hedef gözetmeksizin ateş ederek giren İsrail askerleri ile baskına engel olmak isteyen Filistinli gençler arasında şiddetli çatışmalar yaşandı.

İş makineleri ve dozerler, İbni Sina Hastanesi, Ürdün Sahra Hastanesi gibi merkezlere çıkan ana yollarda kazılar yaptı, altyapıya zarar verdi. Cenin kent meydanı çevresini toprakla kapatan iş makineleri, meydanı kazarak tanınmaz hale getirdi.

İsrail güçleri, Batı Şeria'nın Tubas kentine de baskın düzenledi. Yerel kaynakların verdiği bilgiye göre, kentin doğu kesiminden baskın düzenleyen İsrail askerleri, beraberlerinde dozerlerle bölgeye girdi. Çevre binaların çatılarında konuşlanan keskin nişancıların kontrolünde düzenlenen baskında iş makineleriyle yollar ve altyapı tahrip edildi.

Nablus'un güneyindeki Akraba köyüne de askeri araçlarla baskın düzenleyen İsrail askerleri, köyün giriş çıkışlarını kapattı.