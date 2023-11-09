Çok Bulutlu 8.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 09.11.2023 07:01

İsrail savaş uçakları Gazze'de yine hastanelerin çevrelerini vurdu

İsrail savaş uçakları, Gazze Şeridi'nde Şifa Hastanesi ve Nasr Çocuk Hastanesi çevrelerini ve bazı bölgeleri bombalamayı sürdürdü.

Filistin haber ajansı WAFA'nın haberlerine göre, binlerce hasta ve sığınmacının bulunduğu Şifa Hastanesi, İsrail uçaklarından aralıklarla atılan füzelerin hedefi oldu.

Aydınlatma fişeklerinin eş zamanlı kullanıldığı saldırılar sonucu hastane çevresine şarapnel parçaları zarar verdi.

Yine kentin batısındaki Nasr Çocuk Hastanesi'ne yönelik düzenlenen hava saldırısı sonucu çevrede bulunan 3 Filistinli hayatını kaybetti, onlarcası da yaralandı.

Öte yandan Rafah kentinin doğusuna da İsrail topçuları tarafından atışlar yapıldı.

ETİKETLER
Filistin - İsrail Çatışması Gazze
Sıradaki Haber
İsrail, ABD kamuoyunda kazandığı desteği kaybediyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
08:06
Ankara merkezli "Narkogüç" operasyonları: 210 gözaltı
07:48
Birinci ara tatil yarın başlıyor
07:43
Bakan Yerlikaya: Ruhsatsız silahla ilgili cezayı artık gözden geçirmemiz lazım
07:06
İstanbul'da sağanak etkili oluyor
06:56
Meteoroloji'den 4 il için "sarı" uyarı
06:53
İsrail, ABD kamuoyunda kazandığı desteği kaybediyor
Kamyon kasasında cenazeler, yaralı bebekler: İsrail vahşetinde 34'üncü gün
Kamyon kasasında cenazeler, yaralı bebekler: İsrail vahşetinde 34'üncü gün
FOTO FOKUS
Hatay'daki 4,8 büyüklüğündeki deprem anı kamerada
Hatay'daki 4,8 büyüklüğündeki deprem anı kamerada
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ