Galler Parlamentosu Gazze'de ateşkes çağrısı yapan önergeyi kabul etti

Senedd'de 8 Kasım'da yapılan oturumda Plaid Cymru partisinin ateşkes çağrısı yapan önergesi görüşüldü.

Plaid Cymru lideri Rhun ap Iorwerth, parlamentoda yaptığı konuşmasında, tüm üyeleri kalıcı barış için ses çıkarmaya çağırdı.

Hamas'ın 7 Ekim'deki saldırılarını ve İsrail'in Filistinlileri toplu cezalandırma yöntemlerini "İnsanlık dışı ve adaletsiz" olarak yorumlayan ap Iorwerth, "Her ne kadar uzaktan bakıyor olsak da Galler'de durumdan doğrudan etkilenen ailelerin olduğunu unutmamak önemlidir. Acı İsrail veya Gazze ile sınırlı değil." dedi.

Galler Muhafazakar Partisi adına söz alan Darren Millar da konuşmasında İsrail'in kendini savunma hakkı olduğunu belirterek, "İsrail, Filistin halkıyla değil Hamas'la savaş içinde." diye konuştu.

Millar, İsrail'in gelecekte de benzeri tehditlere maruz kalmaması için Hamas'ı ortadan kaldırması gerektiğini savundu.

Liberal Demokrat Parti de ateşkes çağrısına destek vereceğini belirtirken 14 bakandan oluşan Galler İşçi Partisi hükümetinden hiçbir üye meclis oturumuna katılmadı.

Konuşmaların ardından oylanan önergeye 12'si Plaid Cymru, 11'i Galler İşçi Partisi, 1'i de Liberal Demokrat Parti'den olmak üzere 24 kabul oyu çıktı.

Muhafazakar ve İşçi Partili 19 üye red oyu verirken 15'i İşçi Partili olmak üzere 16 Senedd üyesi ise oylamaya katılmadı.