Çok Bulutlu 8.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 09.11.2023 05:59

Galler Parlamentosu Gazze'de ateşkes çağrısı yapan önergeyi kabul etti

Galler Bölgesel Parlamentosu (Senedd), Gazze'de acil ateşkes çağrısı yapan önergeyi 24'e karşı 19 oyla kabul etti.

Galler Parlamentosu Gazze'de ateşkes çağrısı yapan önergeyi kabul etti

Senedd'de 8 Kasım'da yapılan oturumda Plaid Cymru partisinin ateşkes çağrısı yapan önergesi görüşüldü.

Plaid Cymru lideri Rhun ap Iorwerth, parlamentoda yaptığı konuşmasında, tüm üyeleri kalıcı barış için ses çıkarmaya çağırdı.

Hamas'ın 7 Ekim'deki saldırılarını ve İsrail'in Filistinlileri toplu cezalandırma yöntemlerini "İnsanlık dışı ve adaletsiz" olarak yorumlayan ap Iorwerth, "Her ne kadar uzaktan bakıyor olsak da Galler'de durumdan doğrudan etkilenen ailelerin olduğunu unutmamak önemlidir. Acı İsrail veya Gazze ile sınırlı değil." dedi.

Galler Muhafazakar Partisi adına söz alan Darren Millar da konuşmasında İsrail'in kendini savunma hakkı olduğunu belirterek, "İsrail, Filistin halkıyla değil Hamas'la savaş içinde." diye konuştu.

Millar, İsrail'in gelecekte de benzeri tehditlere maruz kalmaması için Hamas'ı ortadan kaldırması gerektiğini savundu.

Liberal Demokrat Parti de ateşkes çağrısına destek vereceğini belirtirken 14 bakandan oluşan Galler İşçi Partisi hükümetinden hiçbir üye meclis oturumuna katılmadı.

Konuşmaların ardından oylanan önergeye 12'si Plaid Cymru, 11'i Galler İşçi Partisi, 1'i de Liberal Demokrat Parti'den olmak üzere 24 kabul oyu çıktı.

Muhafazakar ve İşçi Partili 19 üye red oyu verirken 15'i İşçi Partili olmak üzere 16 Senedd üyesi ise oylamaya katılmadı.

ETİKETLER
İngiltere Gazze
Sıradaki Haber
ABD Merkez Komutanlığı Suriye'de hava operasyonu düzenledi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
06:26
Çorum'da zincirleme kaza: 4 yaralı
06:32
Hatay'da 4,8 büyüklüğünde deprem
05:51
Gaziantep'te otobüs park halindeki kamyona çarptı: 5 yaralı
04:59
112'ye asılsız ihbar verdi: Ekiplerin saatlerce aradığı genç kızı telefon ışığı ele verdi
04:28
İzmir'de uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama
04:18
ABD Merkez Komutanlığı Suriye'de hava operasyonu düzenledi
Dünyanın dört bir yanında İsrail'e tepki, Filistin'e destek
Dünyanın dört bir yanında İsrail'e tepki, Filistin'e destek
FOTO FOKUS
İsrail güçleri Batı Şeria'da 4 Filistinliyi gerçek mermiyle yaraladı
İsrail güçleri Batı Şeria'da 4 Filistinliyi gerçek mermiyle yaraladı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ