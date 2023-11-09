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Dünya
AA 09.11.2023 03:18

DSÖ'nün tıbbı malzemeleri Gazze'deki Şifa Hastanesi'ne ulaştırıldı

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, DSÖ'nün tıbbi yardım malzemelerini taşıyan yardım konvoyun, Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) aracılığıyla Gazze'deki Şifa Hastanesi'ne ulaştırıldığını duyurdu.

DSÖ'nün tıbbı malzemeleri Gazze'deki Şifa Hastanesi'ne ulaştırıldı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

Ghebreyesus, X sosyal medya platformundan konuya ilişkin paylaşımda bulundu.

Tıbbi malzemeleri taşıyan konvoyun Şifa Hastanesi'ndeki hastalar için bir umut ışığı olduğunu belirten Ghebreyesus, UNRWA'nın, DSÖ'nün ilave 56 tonluk sağlık malzemesini Şifa Hastanesi'ne ilettiğini kaydetti.

Ghebreyesus, "Bu bizim 7 Ekim'den bu yana Şifa Hastanesi'ne ulaştırdığımız ikinci teslimat. Bunu memnuniyetle karşılıyoruz ancak teslim ettiğimiz miktarlar, Gazze'deki en büyük hastanenin zaten çok fazla olan ve büyümeye devam eden ihtiyaçlarını karşılamaktan çok uzak. Sürdürülebilir, güvenli ve ölçeği artırılmış insani erişim, sağlık hizmetlerinin korunması ve insani ateşkes çağrısında bulunmaya devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Kudüs Hastanesi yakıt sıkıntısı nedeniyle çalışmalarını kısıtlamak zorunda kaldı
Kudüs Hastanesi yakıt sıkıntısı nedeniyle çalışmalarını kısıtlamak zorunda kaldı

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında son durum

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme” gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

İsrail, 7 Ekim’den bu yana 34’ü Gazze Şeridi içerisindeki çatışmalarda olmak üzere 351’i asker 1400'den fazla İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin yaralandığını duyurdu.

İsrail’e göre, Kassam Tugayları'nın elinde 239 İsrailli esir bulunuyor.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığına göre, İsrail'in saldırılarda 4 bin 324'ü çocuk, 2 bin 823'ü kadın olmak üzere 10 bin 569 Filistinli öldürüldü, en az 26 bin 475 kişi yaralandı.

Batı Şeria ve Kudüs’te İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimciler, 163 Filistinliyi öldürdü.

İsrail ordusu, Gazze'de binlerce yaralı ile sivilin bulunduğu en büyük sağlık tesisi olan Şifa Hastanesini, Nasr Çocuk Hastanesini, El-Ehli Baptist ve Türk-Filistin Dostluk hastanelerini, tahliyeye zorladığı Filistin Kızılayı'na bağlı Kudüs ve Endonezya hastanelerinin çevresini vurdu. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana yaşanan çatışmalarda 63 Hizbullah mensubu ile 4 İsrail askeri öldü.

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Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Filistin - İsrail Çatışması
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