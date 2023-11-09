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Dünya
AA 09.11.2023 02:03

İsrail Gazze'deki kütüphane ve kültür merkezlerini de hedef aldı

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 15 şair, yazar, hattat, araştırmacı ve sanatçı hayatını kaybetti. Bombardımanda çok sayıda kütüphane ve kültür merkezi yıkıldı.

İsrail Gazze'deki kütüphane ve kültür merkezlerini de hedef aldı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

Filistin Kültür Bakanlığı, İsrail bombardımanı sonucu 7 Ekim'den bu yana hayatını kaybeden şair, yazar ve sanatçıların yanı sıra saldırılar neticesinde yıkılan kültür ve sanat kurumlarıyla ilgili bilgi verdi.

Bakanlığın açıklamasında, saldırılarda 15 şair, yazar, hattat, araştırmacı ve sanatçı gibi toplumun önde gelen kişilerinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Yaşamını yitirenler arasında görsel ve tiyatro sanatçılarının da olduğu ifade edilen açıklamada, Gazze'deki 5 kütüphane, 1 yayınevi ile 6 kültür merkezinin yıkıldığı kaydedildi.

Açıklamada "Debke" adlı Filistin halk oyunları grubunda görev alan 8 yaşlarındaki 2 Filistinli kız çocuğunun da saldırılar sonucu yaşamını yitirdiği belirtildi.

Açıklamada ayrıca Gazze'de 76 kültür merkezi, 3 tiyatro, 5 müze, 15 yayınevi ve kitapçı, 80 kütüphane olduğu bilgisi verildi.

BM: Gazze'de güvenli bir yer yok
BM: Gazze'de güvenli bir yer yok

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında son durum

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme” gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

İsrail, 7 Ekim’den bu yana 34’ü Gazze Şeridi içerisindeki çatışmalarda olmak üzere 351’i asker 1400'den fazla İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin yaralandığını duyurdu.

İsrail’e göre, Kassam Tugayları'nın elinde 239 İsrailli esir bulunuyor.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığına göre, İsrail'in saldırılarda 4 bin 324'ü çocuk, 2 bin 823'ü kadın olmak üzere 10 bin 569 Filistinli öldürüldü, en az 26 bin 475 kişi yaralandı.

Gazze'de öldürülenlerin sayısı 10 bin 569'a yükseldi
Gazze'de öldürülenlerin sayısı 10 bin 569'a yükseldi

Batı Şeria ve Kudüs’te İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimciler, 163 Filistinliyi öldürdü.

İsrail ordusu, Gazze'de binlerce yaralı ile sivilin bulunduğu en büyük sağlık tesisi olan Şifa Hastanesini, Nasr Çocuk Hastanesini, El-Ehli Baptist ve Türk-Filistin Dostluk hastanelerini, tahliyeye zorladığı Filistin Kızılayı'na bağlı Kudüs ve Endonezya hastanelerinin çevresini vurdu. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana yaşanan çatışmalarda 63 Hizbullah mensubu ile 4 İsrail askeri öldü.

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