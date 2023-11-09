Haaretz: İsrail askerleri istismarı açıkça belgeliyor

Haaretz, sosyal medyada dolaşan fotoğraf ve videoların İsrail askerlerinin tutuklu Filistinlileri dövdüğünü ve aşağıladığını gösterdiğini bildirdi.

Haberde, "Sosyal medyada dolaşan videolarda askerlerin tutuklu Filistinlileri dövdüğü ve aşağıladığı görülüyor; bunlardan bazıları soruşturma yapılmadan hızla serbest bırakıldı.

IDF, bazı eylemlere katılan askerleri, bunun IDF değerlerine uygun olmayan bir davranış olduğunu belirterek cezalandırdı" denildi.

Haaretz, 7 Ekim'den bu yana dağıtılan 15 videoyu topladı ve IDF, bunlardan en az beşinin saldırı başladıktan sonra çekildiğini doğruladı.