Beyaz Saray'ın Gazze konusunda "kırmızı çizgimiz yok" açıklamasına tepkiler sürüyor

CAIR'den yapılan yazılı açıklamada, Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Direktörü John Kirby'nin ifadelerine tepki gösterildi.

Açıklamada, "Kirby'nin bir kez daha, Binyamin Netanyahu'nun sivillere yönelik soykırım saldırılarının durdurulması için İsrail hükümetinin öldürebileceği sivil sayısında kırmızı çizgilerinin olmadığı açıklamasını güçlü bir şekilde kınıyoruz." ifadesi kullanıldı.

CAIR Hükümet İşleri Direktörü Robert McCaw da yaptığı yazılı açıklamada, "kırmızı çizgimiz yok" minvalindeki her açıklamanın, İsrail'i sivilleri hedef alma konusunda kışkırttığını belirtti.

İsrail'in Amerikalıların vergileri ve desteğiyle "savaş suçu işlediğini" belirten McCaw, "Ukraynalı siviller hakkında konuşurken neredeyse gözyaşlarına boğulan Kirby'i, Filistinlilerin de insan olduğunu fark etmeye ve Beyaz Saray'ı Binyamin Netanyahu'nun soykırım girişimine yardakçılık etmeye son vermeye çağırıyoruz." ifadesine yer verdi.