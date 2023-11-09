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Dünya
AA 09.11.2023 09:54

Hollywood'da grevde olan oyuncular 118 günün ardından yapımcılarla anlaşmaya vardı

ABD'de Beyaz Perde Aktörleri Derneği (SAG) ile Amerikan Televizyon, Radyo Sanatçılarının (AFTRA) maaş ve yapay zekaya karşı iş güvencesi talebiyle yaptıkları, 118 gün süren grev, Sinema ve Televizyon Yapımcıları Birliği (AMPTP) ile yapılan geçici anlaşmayla sona erdi.

Hollywood'da grevde olan oyuncular 118 günün ardından yapımcılarla anlaşmaya vardı

AMPTP'den yapılan yazılı açıklamada, SAG-AFTRA'ya, "asgari ücretlerde son 40 yılın en büyük artışının" yapılacağı ifade edildi.

Açıklamada, geçici anlaşmaya varılmasından memnuniyet duyulduğu ve anlaşma kapsamında oyunculara, yapay zeka kullanımı konusunda da güvence verileceği bildirildi.

SAG-AFTRA'dan yapılan açıklamada da AMPTP ile varılan geçici anlaşmanın oybirliğiyle onaylandığı, bugün itibarıyla grevin 118 günün sonunda resmi olarak durdurulduğu belirtildi.

Değeri 1 milyar doları aşan sözleşmeyle asgari ücretlerin "standartların üzerinde" artacağı, yapay zeka konusunda da ilk kez çok kapsamlı bir anlaşmaya imza atıldığı kaydedilen açıklamada, emeklilik hakları ve sağlık sigortalarının kapsamının da genişletildiği aktarıldı.

Açıklamada, SAG-AFTRA üyeleri senarist ve oyunculara, grev süresince gösterdikleri özveri ve dayanışma için teşekkür edildi.

Hollywood'da senaristler ve oyuncuların grevleri

SAG-AFTRA, AMPTP ile sanatçıların maaş ve yapay zekaya karşı iş güvencesi konusunda yapılan görüşmelerin sonuçsuz kalması nedeniyle temmuz ayında grev kararı verilmesi için adım atıldığını duyurmuştu.

Sanatçılar, iş garantisi ve maaş güvencesi talebiyle televizyon yapımcısı şirketlerle yaptıkları görüşmeden sonuç çıkmaması üzerine, 15 Temmuz'da Los Angeles şehrinde greve gitmişti.

WGA da yıllık dizi ve film üretiminin önemli ölçüde arttığı son yıllarda daha zor şartlar altında çalıştıkları ve bunun karşılığında daha az ücret aldıkları gerekçesiyle 2 Mayıs'ta greve gidildiğini açıklamış, daha sonra iki grev birleştirilmişti.

WGA'nın grevi, AMPTP ile varılan ön anlaşma neticesinde 5 ayın ardından sona ermiş, sendika liderlerinin oy birliğiyle kabul ettiği üç yıllık anlaşmanın, talep edilen tazminat, istihdam süresi ve yapay zekanın kontrolüne ilişkin maddeleri içerdiği açıklanmıştı.

Senaristler, en son 2007'de greve gitmiş ve çalışanların 100 günlük iş bırakmaları, yaklaşık 2 milyar dolar zarara yol açmıştı.

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