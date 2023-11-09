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Dünya
AA 09.11.2023 14:45

Kongre üyesi: Netanyahu, rehinelerin serbest bırakılması yerine toplu cezalandırma peşinde

ABD Temsilciler Meclisi üyesi Joaquin Castro, İsrail'in rehinelerin serbest bırakılması yerine Filistinlileri toplu olarak cezalandırmaya öncelik verdiğini belirtti.

Kongre üyesi: Netanyahu, rehinelerin serbest bırakılması yerine toplu cezalandırma peşinde

Castro, Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesinin oturumunda, İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Castro, oturumda ifade veren Savunma Bakanlığı Orta Doğu Politikasından Sorumlu Müsteşar Yardımcısı Dana Stroul'a, "Gazze'ye bugüne kadar ne kadar bomba atıldığını biliyor musunuz?" sorusunu yöneltti.

Stroul'un "hayır" yanıtını vermesi üzerine, İsrail'in Gazze'ye yönelik hava saldırılarında 20 binden fazla bomba attığını belirten Castro, öte yandan bugüne kadar sadece 5 rehinenin serbest bırakıldığına dikkati çekti.

Castro, "Bana öyle geliyor ki (İsrail) Başbakan (Binyamin) Netanyahu, rehinelerin serbest bırakılması yerine toplu cezalandırmaya öncelik veriyor." ifadesini kullandı.

"Doğrudan bir ambulansı vurdular, mülteci kamplarını 2-3 kez vurdular. Bunu nasıl açıklayacağız?"

Kendisini savunması için uzun zamandır destek verdikleri İsrail'in, sivillere ve altyapıya yönelik saldırılarını eleştiren Castro, "Doğrudan bir ambulansı vurdular, mülteci kamplarını 2-3 kez vurdular. Bunu nasıl açıklayacağız?" diye konuştu.

Castro, insanların gelişmeleri değerlendirirken "İsrail'in neden bir ambulansı hedef aldığını, neden 30 basın mensubunu, 4-5 bin çocuğu öldürdüğünü" de sorguladığını kaydetti.

Birkaç gün önce Gazze'de gıda ve su eksikliğinin devam ettiğine dair oldukça rahatsız edici haberler aldığını kaydeden Castro, Gazze'de su sisteminin arızalandığını hatırlatarak oradaki insani durumun vaziyetini sordu.

ABD Dışişleri Bakanlığı Yakın Doğu İşlerinden Sorumlu Müsteşar Yardımcısı Barbara Leaf de soruya, "Su sistemi çabalarımızın odak noktası oldu. Su başlangıçta kesilmişti. İsraillilerin suyu tekrar açmasını sağladık." yanıtını verdi.

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