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Dünya
AA 10.11.2023 13:13

BM İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi: Dünyada bir cehennem varsa, Gazze'nin kuzeyidir

BM İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi Sözcüsü Laerke: "Yardım tırlarımızı Gazze'nin kuzeyine ulaştıramıyoruz. Eğer şu anda dünyada bir cehennem varsa, Gazze'nin kuzeyidir."

BM İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi: Dünyada bir cehennem varsa, Gazze'nin kuzeyidir

Laerke, BM Cenevre Ofisinin haftalık basın toplantısında, İsrail'in ablukası ve saldırıları altındaki Gazze'deki duruma ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

BM'nin yardım tırlarının, nüfusun daha yoğun olduğu Gazze'nin güneyine ulaştırıldığını belirten Laerke, "Yardım tırlarımızı Gazze'nin kuzeyine ulaştıramıyoruz. Eğer şu anda dünyada bir cehennem varsa, Gazze'nin kuzeyidir." diye konuştu.

Gazze'nin kuzeyinde yüz binlerce kişinin bulunduğunu hatırlatan Laerke, bu durumun "çok moral bozucu" olduğunu söyledi.

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