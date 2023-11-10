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Dünya
AA 10.11.2023 13:07

DSÖ: Gazze'de 20 hastane kullanım dışı, yoğun şiddet var

Dünya Sağlık Örgütü: Gazze'de 20 hastane kullanım dışı kaldı, diğerleri kısmen çalışır halde. Şifa hastanesi çevresinde yoğun şiddet var.

DSÖ: Gazze'de 20 hastane kullanım dışı, yoğun şiddet var
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