İsrail’in 7 Ekim tarihinden itibaren Gazze Şeridi’ne yönelik ablukası ve sivillere yönelik katliamı sürüyor.
Canlı yayında İsrail müdahalesi— TRT Haber Canlı (@trthabercanli) November 10, 2023
İsrail polisi Mescid-i Aksa çevresindeki yollarda cuma namazı için toplananlara gaz bombalarıyla müdahale etti. @trthaber Muhabiri Murat Can Öztürk yayın sırasında zor anlar yaşadı. pic.twitter.com/evG8IHENbV
Kudüs'te İsrail askerleri cuma namazı öncesi namaz kılmak isteyenlere biber gazı ile müdahale etti.