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Dünya
TRT Haber 10.11.2023 12:47

Canlı yayında İsrail müdahalesi

İsrail polisi Mescid-i Aksa çevresindeki yollarda cuma namazı için toplananlara gaz bombalarıyla müdahale etti.

Canlı yayında İsrail müdahalesi

İsrail’in 7 Ekim tarihinden itibaren Gazze Şeridi’ne yönelik ablukası ve sivillere yönelik katliamı sürüyor.

 


Kudüs'te İsrail askerleri cuma namazı öncesi namaz kılmak isteyenlere biber gazı ile müdahale etti.

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