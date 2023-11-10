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Dünya
AA 10.11.2023 11:53

Fransa Dışişleri Bakanı Colonna, Filistin Başbakanı Iştiyye ile Paris'te görüştü

Fransa Dışişleri Bakanı Catherine Colonna ve Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye Paris'te bir araya geldi.

Fransa Dışişleri Bakanı Colonna, Filistin Başbakanı Iştiyye ile Paris'te görüştü
[Fotograf: AA]

Fransa Dışişleri Bakanı Colonna, X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, dün Paris'te düzenlenen "Gazze için Uluslararası İnsani Konferans"ın ardından Filistin Başbakanı Iştiyye ile görüştüklerini belirtti.

Görüşmede, ateşkese yol açabilecek bir insani aranın acil olduğuna işaret edildiğini aktaran Colonna, Iştiyye ile Filistin meselesinde zaruri olan iki devletli çözüm üzerinde görüş alışverişinde bulunduklarını kaydetti.

"Gazze için Uluslararası İnsani Konferans"ı dün Paris'te düzenlendi.

Konferansa, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Fransa Dışişleri Bakanı Colonna, Filistin Başbakanı Iştiyye, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, AB Konseyi Başkanı Charles Michel, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) lideri Nikos Hristodulidis, İrlanda Başbakanı Leo Varadkar, Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC) Başkanı Mirjana Spoljaric Egger'ın yanı sıra çok sayıda ülkeden yetkili ve sivil toplum kuruluşu temsilcisi katıldı.

Konferansta Türkiye'yi Dışişleri Bakan Yardımcısı Ahmet Yıldız temsil etti.

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