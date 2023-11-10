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Dünya
TRT Haber 10.11.2023 11:02

Şifa hastanesi üst üste dört kez vuruldu

İsrail, Gazze'deki Şifa Hastanesi'ne üst üste dört kez saldırı düzenledi. İlk bilgilere göre kadın doğum binası da vuruldu.

Şifa hastanesi üst üste dört kez vuruldu

İsrail yeni bir katliama daha imza attı.

Binlerce kişinin sığındığı Şifa Hastanesi'ni ve çevresini vurdu. Hastanede polikliniklerin bulunduğu bina da hedef alındı.

Geceden bu yana 4 kez hedef saldırıya uğrayan hastanede çok sayıda kişi hayatını kaybetti.

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında son durum

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme” gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

İsrail, 7 Ekim’den bu yana 36'sı Gazze Şeridi içerisindeki çatışmalarda olmak üzere 352’si asker 1400'den fazla İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin yaralandığını duyurdu.

İsrail’e göre, Kassam Tugayları'nın elinde 239 İsrailli esir bulunuyor.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığına göre, İsrail'in saldırılarında 4 bin 412'si çocuk, 2 bin 918'i kadın olmak üzere 10 bin 812 Filistinli öldürüldü, 26 bin 905 kişi yaralandı.

İsrail ordusu, Gazze'de binlerce yaralı ile sivilin bulunduğu en büyük sağlık tesisi olan Şifa Hastanesi'ni, Nasr Çocuk Hastanesi'ni, El-Ehli Baptist ve Türk-Filistin Dostluk hastanelerini, tahliyeye zorladığı Filistin Kızılayı'na bağlı Kudüs ve Endonezya hastanelerinin çevresini vurdu. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana yaşanan çatışmalarda 63 Hizbullah mensubu ile 4 İsrail askeri öldü.

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