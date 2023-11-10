Dünya Müslüman Alimler Birliğinden İsrail'i boykot etme çağrısı

Dünya Müslüman Alimler Birliğine bağlı İçtihat ve Fetva Komitesi, "İşgalci düşmana karşı kapsamlı boykot fetvası" başlığıyla bir açıklama yayımladı.

Açıklamada, "Mübarek Filistin topraklarında 7 Ekim’den bu yana Müslümanlar ile işgalci Siyonist düşman arasında yaşanan şiddetli savaş, Müslümanların toprakları bir olduğundan ümmetin tamamının, savaşan düşmanın gücünü kırmak için var gücüyle kapsamlı bir cihada girişmesini gerektirmektedir." ifadeleri kullanıldı.

İsrail işgalini sona erdirmek için Müslümanların harekete geçmesi gerektiği kaydedilen açıklamada, "Yöneticiler, yönetilenler, elitler ve tüm Müslümanların birleştiği nokta, kolay ve herkesin erişebileceği kapsamlı bir boykottur." değerlendirmesinde bulunuldu.

Açıklamada, İsrail'in ve destekçilerinin boykot edilmesinin önemine ilişkin, "Siyonist düşmanı ve ona yardım edenleri boykot etmek İslam hukukuna göre bir zorunluluktur." ifadesine yer verildi.

İsrail'e karşı boykotun, "siyaset, diplomasi, ekonomi, medya, turizm, eğitim, spor ve düşmanı zayıflatacak şekilde diğer tüm alanları kapsaması ve İslam ülkeleri ile halklarının düşmanla bağlarını koparması gerektiği" vurgulandı.

Müslüman Alimler Birliğinin fetvasında, İsrail'e karşı kapsamlı boykot yapılmasına ilişkin başta Kur'an-ı Kerim olmak üzere İslam hukukundan deliller sebepleriyle ortaya konuldu.