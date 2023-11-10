Çok Bulutlu 13.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 10.11.2023 10:14

Apple, "işe alımlarda ayrımcılık yapma" soruşturmasında 25 milyon dolarlık anlaşmaya vardı

ABD'li teknoloji devlerinden Apple, 2018 ve 2019'da yaptığı işe alımlarda "ayrımcı" politikalar izlediği iddiasıyla başlatılan soruşturmada, ABD Adalet Bakanlığı ile 25 milyon dolarlık anlaşma yaptı.

Apple, "işe alımlarda ayrımcılık yapma" soruşturmasında 25 milyon dolarlık anlaşmaya vardı

ABD Adalet Bakanlığının açıkladığı anlaşma metninde, Apple'ın 2018 ve 2019'da işe alımlarda ABD Göçmenlik ve Vatandaşlık Yasası'na aykırılıklar yapıldığının tespit edildiği ve 2019'da soruşturma başlatıldığı aktarıldı.

Açıklamada, Apple'ın bazı durumlarda ABD'de oturumu olmayan kişilerin yerine ABD vatandaşlarını tercih ettiği, bazı durumlarda da ABD'li olmayanlara yönelik ayrımcılık yaptığı kaydedildi.

Soruşturma sonucunda Apple ve Adalet Bakanlığının 25 milyon dolarlık anlaşmaya vardığı bildirildi.

Öte yandan Apple, Associated Press'e yaptığı açıklamada, Apple'ın kasıtlı olarak ayrımcı bir politika izlemediği belirtilirken, "Biz, kasıtsız olarak Adalet Bakanlığının standartlarına uymadığımızı fark ettiğimizde 25 milyon dolar ödemeyi kabul ettik." ifadesine yer verdi.

ETİKETLER
Apple
Sıradaki Haber
İsrail ordusu işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilere ait 2 evi patlayıcılarla yıktı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:45
FDA, Chikungunya virüsünün neden olduğu ateşli bir hastalığa karşı ilk aşıyı onayladı
11:42
Mersin'de terör operasyonu: 6 gözaltı
11:34
İslam İşbirliği Teşkilatı "Gazze" için olağanüstü toplanacak
11:32
Kentleşmeyle artan bitki körlüğü biyoçeşitlilik farkındalığını engelliyor
11:25
Aksaray'da bariyerlere çarpan otomobildeki 6 kişi yaralandı
11:44
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konuşuyor
Gazze'de günlük yaşam İsrail'in saldırıları gölgesinde sürüyor
Gazze'de günlük yaşam İsrail'in saldırıları gölgesinde sürüyor
FOTO FOKUS
Benazus, Türkiye'nin en geniş Atatürk fotoğrafları koleksiyonuna sahip
Benazus, Türkiye'nin en geniş Atatürk fotoğrafları koleksiyonuna sahip
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ