İsrail'in Gazze'ye saldırılarında can kaybı 23 bin 469'a çıktı

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in 97 gündür devam eden saldırılarına ilişkin bilgi verildi.

İsrail güçleri son 24 saatte aileleri hedef alan "10 katliam" işledi ve bu katliamlarda 112 kişi öldü, 194'ü de yaralandı.

Bu sayının sadece hastanelere ulaşan rakamları yansıttığı vurgulanan açıklamada bu haliyle 7 Ekim'den bu yana düzenlenen saldırılarda öldürülen Filistinlilerin sayısının 23 bin 469'a, yaralananların sayısının ise 59 bin 604'e çıktığı aktarıldı. Ölenlerden yüzde 70'inin kadın ve çocuklardan oluştuğu yinelendi.

Sağlık sektörüne yönelik saldırılar

Sağlık sektörünün verdiği kayba da değinilen açıklamada, 337 doktor ve sağlık çalışanının öldürüldüğü, 99'unun alıkonduğu, 150 sağlık kurumunun hedef alındığı, 30 hastane ile 53 sağlık merkezinin hizmet dışı kaldığı, 121 ambulansın da kullanılamaz hale geldiği aktarıldı.

Saldırıların başladığı tarihten bu yana Refah Sınır Kapısı üzerinden 707 yaralı ve 438 hastanın çıkış yaptığı kaydedilen açıklamada, durumları kritik olan 6 bin 200 kişinin tedavilerinin dışarıda yapılmasının gerektiği bilgisi verildi.

Türk-Filistin Dostluk Hastanesinin hizmet dışı kalması nedeniyle 10 bin kanser hastasının ölümle karşı karşıya olduğu belirtildi.

Güney'deki hastanelerin doluluk oranı yüzde 340'tan fazla

Gazze Şeridi'nin güneyindeki hastanelerin hasta, yaralı ve on binlerce yerinden edilmiş kişiye ev sahipliği yaptığı vurgulanan açıklamada, hastanelerdeki yatak doluluk oranlarının yüzde 340'ın üzerinde olduğuna, yaralı sayısının hastanelerin yatak kapasitesinin 4 katı olduğuna işaret edildi.

Doğum ve dahiliye servislerindeki yatakların ameliyat yatağına dönüştürüldüğü, koridorlara, çadırlara ve çevredeki okullara yatak konulduğu kaydedildi.

Salgın hastalıklar ve yardım talebi

Saldırıların başladığı tarihten bu yana 500 bin salgın hastalık vakası tespit edildiği, havanın soğumasıyla birlikte 1 milyon 900 bin yerinden edilmiş kişinin kalabalık barınma merkezlerinde solunum, deri ve diğer bulaşıcı hastalıklara yakalanma riskiyle karşı karşıya kaldığı dile getirildi.

Sağlık Bakanlığının, yaralıların hayatlarının kurtarılması amacıyla Gazze Şeridi'nin güneyindeki hastanelerdeki sağlık ekiplerine destek olmak üzere 8 uluslararası sağlık ekibini kabul ettiği kaydedilen açıklamada, uluslararası kurumlara Gazze'ye sağlık ekibi ve sahra hastanesi gönderme çağrısı yapıldı.