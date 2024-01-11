Alman Bakan Habeck, İsrail hükümetine Gazze'deki sivillerin korunması çağrısında bulundu

Almanya Başbakan Yardımcısı da olan Yeşiller Partili politikacı Habeck, İsrail Ekonomi ve Sanayi Bakanı Nir Barkat ile Kudüs'te bir araya geldi.

Burada konuşan Habeck, Gazze Şeridi'nde salgın hastalıkların yayılması tehdidine dikkati çekerek, "İsrail hükümetini Hamas ile mücadele ederken, sivil kayıpları önlemeye ve özellikle böyle havalarda insanlara insani yardım, ilaç ve gıda sağlamaya çağırıyorum." dedi.

İsrail'in güvenliğinden endişe duyduğunu belirten Habeck, savaşı kazanmanın barış şansını kaybetmeye yol açmaması gerektiğini ifade etti.

İsrailli Bakan Barkat ise "Hamas ile verdikleri mücadeleyi" anlatarak, Güney Afrika'nın İsrail'e karşı Lahey'deki Uluslararası Adalet Divanına yaptığı soykırım şikayetine anlam veremediğini dile getirdi.

Almanya'ya ve Habeck'e verdikleri destek için teşekkür eden Barkat, "Zor zamanlarda gerçek dostlarınızın kim olduğunu görebilirsiniz. Siz ve Almanya İsrail'in gerçek dostlarısınız." ifadelerini kullandı.