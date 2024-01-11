Açık 4.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 11.01.2024 16:49

Alman Bakan Habeck, İsrail hükümetine Gazze'deki sivillerin korunması çağrısında bulundu

Almanya Ekonomi ve İklim Koruma Bakanı Robert Habeck, bombardıman altındaki Gazze Şeridi'ndeki sivillerin korunması için İsrail hükümetine çağrıda bulundu.

Alman Bakan Habeck, İsrail hükümetine Gazze'deki sivillerin korunması çağrısında bulundu
[Fotograf: Reuters]

Almanya Başbakan Yardımcısı da olan Yeşiller Partili politikacı Habeck, İsrail Ekonomi ve Sanayi Bakanı Nir Barkat ile Kudüs'te bir araya geldi.

Burada konuşan Habeck, Gazze Şeridi'nde salgın hastalıkların yayılması tehdidine dikkati çekerek, "İsrail hükümetini Hamas ile mücadele ederken, sivil kayıpları önlemeye ve özellikle böyle havalarda insanlara insani yardım, ilaç ve gıda sağlamaya çağırıyorum." dedi.

İsrail'in güvenliğinden endişe duyduğunu belirten Habeck, savaşı kazanmanın barış şansını kaybetmeye yol açmaması gerektiğini ifade etti.

İsrailli Bakan Barkat ise "Hamas ile verdikleri mücadeleyi" anlatarak, Güney Afrika'nın İsrail'e karşı Lahey'deki Uluslararası Adalet Divanına yaptığı soykırım şikayetine anlam veremediğini dile getirdi.

Almanya'ya ve Habeck'e verdikleri destek için teşekkür eden Barkat, "Zor zamanlarda gerçek dostlarınızın kim olduğunu görebilirsiniz. Siz ve Almanya İsrail'in gerçek dostlarısınız." ifadelerini kullandı.

ETİKETLER
İsrail Gazze
Sıradaki Haber
İran, Umman Denizi'nde bir ABD tankerine el koyduğunu açıkladı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
18:30
Borsa İstanbul günü yükselişle tamamladı
18:27
Emine Erdoğan'dan Regaip Kandili paylaşımı
18:23
Düzce'de uyuşturucu operasyonunda 2 tutuklama
18:04
İstanbul'da taksiciler yeni tarife için taksimetre cihazlarını güncelliyor
17:59
Muş'ta 3 avcıya 9 bin 873 lira ceza
17:44
Lübnan'dan İsrail'in soykırımla suçlandığı Uluslararası Adalet Divanındaki davada adil karar verilmesi çağrısı
İstanbul barajlarındaki doluluk oranı, yüzde 57,01 seviyesine geldi
İstanbul barajlarındaki doluluk oranı, yüzde 57,01 seviyesine geldi
FOTO FOKUS
Limon sosları takip altında
Limon sosları takip altında
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ