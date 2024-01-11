ºC
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 11.01.2024 16:37

Hamas: BMGK'nin Husilerle ilgili kararı İsrail'in saldırılarını perdeliyor

Hamas, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde (BMGK) Yemen'deki Husiler aleyhinde alınan kararın İsrail'in Filistin halkına yönelik saldırılarını sürdürmesi için bir tür perde teşkil ettiğini belirtti.

Hamas: BMGK'nin Husilerle ilgili kararı İsrail'in saldırılarını perdeliyor
[Fotograf: Reuters]

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, Husiler aleyhindeki karar tasarısının BMGK'de kabul edilmesinin esefle kınandığı ifade edildi.

Bölgedeki gerçek tehdidin çocuklara ve savunmasız sivillere karşı saldırılarını sürdüren İsrail olduğu vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin desteklediği bu kararın, siyasallaştırılmış ve kamuoyunu yanıltıcı olduğunu ve işgalci İsrail'in Filistin halkına yönelik saldırılarını sürdürmesi için bir perde teşkil ettiğini düşünüyoruz."

- Husiler hakkındaki BMGK kararı

ABD ve Japonya tarafından sunulan "Yemen'deki Husilerin Kızıldeniz'deki saldırılarının acilen sonlandırılmasını" öngören karar tasarısı BMGK'de kabul edildi.

Kararda, 19 Haziran 2023'ten bu yana Husilerin Kızıldeniz'deki ticari gemilere yönelik 24 saldırısı şiddetle kınanırken Husilerin saldırılara acilen son vermeleri talep edildi.

Husilerin İsrail bağlantılı bir ticaret gemisi olan Galaxy Leader'ın mürettebatını serbest bırakması çağrısına yer verilen kararda, "Ticari gemilerin seyrüsefer hakları ve serbestisine uluslararası hukuk uyarınca saygı duyulmalıdır." ifadeleri kullanıldı.

Kararda, üye ülkelerin uluslararası hukuk uyarınca gemilerini saldırılardan koruma hakkına sahip olduğunun altı çizilirken, bölgesel gerginliğe yol açan çatışmaların temel nedenlerinin giderilmesi gerektiği belirtildi.

ETİKETLER
Hamas İsrail
Sıradaki Haber
İsrail, Gazze'de 2 gazeteciyi daha öldürdü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
16:51
Alman Bakan Habeck, İsrail hükümetine Gazze'deki sivillerin korunması çağrısında bulundu
16:49
Antalya'da denizin sıcaklığı havayı geçti
17:01
Dünya Ekonomik Forumu çağın tehlikesine vurgu yaptı: Dezenformasyon
16:42
İran, Umman Denizi'nde bir ABD tankerine el koyduğunu açıkladı
16:40
Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier: Almanya, İsrail'in yanındadır
16:36
İsrail, Gazze'de 2 gazeteciyi daha öldürdü
Kartalkaya'da JAK timlerinden nefes kesen kurtarma tatbikatı
Kartalkaya'da JAK timlerinden nefes kesen kurtarma tatbikatı
FOTO FOKUS
Milli İHA AKSUNGUR yeni görevlere hazırlanıyor
Milli İHA AKSUNGUR yeni görevlere hazırlanıyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ