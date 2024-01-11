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Dünya
AA 11.01.2024 16:06

Fransa'nın Gazze'deki durumu UCM'ye taşımasını talep eden önerge Senatoya sunuldu

Fransız Senatör Raymonde Poncet-Monge, ülkesinin Gazze'deki durumla ilgili Uluslararası Ceza Mahkemesine (UCM) başvurmasını talep eden önergeyi Senatoya sundu.

Fransa'nın Gazze'deki durumu UCM'ye taşımasını talep eden önerge Senatoya sunuldu
[Fotograf: AFP]

Poncet-Monge, X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, çevreci senatörler grubu adına Fransa'nın Gazze'deki durum ve 7 Ekim 2023'teki olaylarla ilgili UCM'ye başvurması istenen önergeyi Senatoya sunduğunu duyurdu.

Fransız Senatör, Birleşmiş Milletler (BM) Soykırım Suçunun Önlenmesine İlişkin 1948 tarihli Sözleşme kapsamında sivil halka yönelik soykırım veya insanlığa karşı başka suçların işlenmesine karşı Fransa'nın önlem almak gibi hukuki bir yükümlülüğünün bulunduğunu ifade etti.

Poncet-Monge, uluslararası hukuk alanında ve soykırımı önlemek konusunda uzman çok sayıda kuruluşun ve yüzlerce hukukçunun "Gazze Şeridi'nde soykırım yaşandığına" dair uyarıda bulunduğu ve devletlerin bunu önleme yükümlülüğünün olduğunu belirttiğini vurguladı.

Önergede Paris yönetiminden UCM'ye yapması istenen başvuruda Gazze'de işlenen suçların tanımlanmasını talep etmesi çağrısı da yer aldı.

Çevreci senatörlerin imzasını taşıyan önergede Fransa'nın bu kapsamda UCM'den bölgede işlenen savaş suçları hakkında soruşturma açmasını ve 7 Ekim 2023'te insanlığa karşı suç işlendiyse bunun da soruşturulmasını talep etmesi istendi.

Önergede Fransız hükümetinin, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hakkında yakalama kararı çıkarılması için UCM'nin Ön İnceleme Dairesine de başvurması talep edildi.

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