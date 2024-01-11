Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier: Almanya, İsrail'in yanındadır

Steinmeier, Berlin'deki yabancı misyon temsilcilerine verdiği yeni yıl resepsiyonunda konuştu.

Orta Doğu'daki gerilimin tüm dünyayı derinden etkilediğine dikkati çeken Steinmeier, "Almanya, İsrail'in yanındadır. Almanya, uluslararası insani hukukun geçerliliğini, sivil yaşamın korunmasını ve Gazze Şeridi'ndeki büyük insani acıların dindirilmesini de savunuyor. Açık olan bir şey var, o da Orta Doğu'da kalıcı barış ancak iki bağımsız devletin İsraillilere ve Filistinlilere güvenlik ve gelecek perspektifi sağlamasıyla mümkün olabilir." değerlendirmesinde bulundu.

Steinmeier, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'da savaş istediğini belirterek, "Putin barış değil savaş istiyor. Ukrayna'yı yok etmek istiyor. Bizim Ukrayna ile dayanışmamız kesintisiz sürmektedir. Almanya, Ukrayna'nın en büyük ikinci destekçisidir ve Ukrayna'nın gerekli desteği almaya devam etmesini sağlamak için Avrupa düzeyinde de çalışacağız." diye konuştu.

Dünyanın karşılaştığı zorluklardan birinin de iklim değişikliği olduğunu vurgulayan Steinmeier, iklim değişikliğiyle mücadelede dünya ülkelerinin ancak birlikte hareket etmeleri durumunda başarılı olunabileceğini kaydetti.

Resepsiyona, Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Ahmet Başar Şen de katıldı.